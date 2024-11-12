Minik Öğrenciler Doğa Dostu Etkinliklerle Tohum Ekti

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Efeler Belediyesi'nin Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minik öğrenciler, sebze tohumlarını toprakla buluşturdu.

Efeler Belediyesi'nin Gündüz Bakımevleri'ndeki çocuklar düzenlenen doğa dostu etkinliklerle çevre bilincini kazanıyor. Minik öğrenciler, okul bahçelerinde sebze tohumları ekti. Bu sayede çocuklar, üretim süreci konusunda bilinç kazandı ve doğaya karşı sorumluluk duygularını pekiştirdi. Minik yetiştiriciler, tohumlara can suyu da verdi. Öğrenciler, etkinlik boyunca oldukça keyifli ve verimli vakit geçirdi. Konuyla ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Çocuklarımızın sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle yetişmeleri için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Onların doğayla tanışmaları, toprakla ilgilenmeleri ve kendi yetiştirdikleri sebzelerin hasadını yapacak olmaları, çevreye karşı duyarlı, üretken ve sorumlu bir nesil yetiştirme amacımıza hizmet ediyor. Efeler Belediyesi olarak bizler, her zaman çocuklarımızın yanında olacağız ve onların geleceği için en iyi imkanları sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN