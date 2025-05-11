Minik Öğrenciler Fidanlıkta Çiçek Dikti

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığını ziyaret eden minik öğrenciler, anneleri için en güzel çiçekleri kendi elleriyle diktiler.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların gelişimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen çalışmalar ve uygulamalar devam ediyor. Bu çerçevede Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri derslerini Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlığında işledi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın personellerinden fide dikmeyi öğrenen çocuklar, bitkilerin gelişim süreçleri konusunda da bilgilendirildi. Çocukların kişisel gelişimlerine uygulamalı eğitimlerle destek olan Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine bitkilerle ilgili eğitim verdi. Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi fidanlığında yetiştirilen bitkilerin özelliklerinin ve üretimlerinin nasıl yapıldığının anlatıldığı derste uygulamalı olarak fide dikimi de gerçekleştirdi.

Doğanın korunmasının öneminin de anlatıldığı derste çocuklar, Anneler Günü'nde annelerine hediye etmek için çiçek dikti. Annelerine rengarenk çiçekler ile sürprizler hazırlayan minik öğrencilerin mutlulukları ve neşeleri Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığını süsledi. Çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, öğrencileri misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. - AYDIN