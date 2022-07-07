Minik öğrenciler kutsal toprakları sanal gerçeklikle ziyaret etti

Tekirdağ'da yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri, sanal gerçeklik uygulamasıyla Kabe'yi ziyaret etti.

Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, Marmaraereğlisi İlçe Müftülüğü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu ve iş birliği çerçevesinde, sanal gerçeklik teknolojisiyle Kabe'yi ziyaret etti. Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan Dijital Eğitim Platformu çerçevesinde, sanal gerçeklik gözlükleriyle Kabe ziyareti etkinliğinde Marmaraereğlisi İlçe Müftüsü Muhammed Ali Özer, Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Veli Sırım, Öğr. Gör. Yarkın Çelik ve Öğr. Gör. Sercan Gülay yer aldı.

Marmaraereğlisi MYO, sosyal sorumluluk etkinlikleri çerçevesinde Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerini hem eğlendirecek hem de bilgilendirecek ve maneviyatlarını güçlendirecek bir etkinliği hayata geçirdi. Sanal Kabe ziyareti gerçekleştiren Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri, sanal gezi öncesi ve sonrasında büyük heyecan yaşayıp, deneyim sonrasında memnuniyetlerini dile getirdi.

Projeye ilişkin görüşlerini dile getiren Doç. Dr. Veli Sırım, "Üniversite öğrencileri, sanal gerçeklik gözlüğüyle öğrendiklerini daha iyi pekiştirdiklerinden teoride öğrendikleri bilgileri uygulamaya geçirme konusunda rakiplerine göre çok daha başarılı olmaktadır. Eğitimde hayata geçirdiğimiz bu teknolojik yeni medya aracını, sadece üniversite öğrencilerimize değil tüm bölge halkının hizmetine sunduk" dedi.

Öğrencilerin oldukça ilgisini çeken sanal gerçeklik uygulamalarının eğlendirmenin yanı sıra bilgilendirme işlevine de dikkat çeken Öğr. Gör. Yarkın Çelik ise bu tarz etkinliklerin ileride farklı konseptlerde devam edebileceğinin altını çizdi. - TEKİRDAĞ