Minik öğrenciler kutsal toprakları sanal gerçeklikle ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Minik öğrenciler kutsal toprakları sanal gerçeklikle ziyaret etti

07.07.2022 13:17
Minik öğrenciler kutsal toprakları sanal gerçeklikle ziyaret etti

Tekirdağ'da yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri, sanal gerçeklik uygulamasıyla Kabe'yi ziyaret etti.

Tekirdağ'da yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri, sanal gerçeklik uygulamasıyla Kabe'yi ziyaret etti.

Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, Marmaraereğlisi İlçe Müftülüğü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu ve iş birliği çerçevesinde, sanal gerçeklik teknolojisiyle Kabe'yi ziyaret etti. Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan Dijital Eğitim Platformu çerçevesinde, sanal gerçeklik gözlükleriyle Kabe ziyareti etkinliğinde Marmaraereğlisi İlçe Müftüsü Muhammed Ali Özer, Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Veli Sırım, Öğr. Gör. Yarkın Çelik ve Öğr. Gör. Sercan Gülay yer aldı.

Marmaraereğlisi MYO, sosyal sorumluluk etkinlikleri çerçevesinde Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerini hem eğlendirecek hem de bilgilendirecek ve maneviyatlarını güçlendirecek bir etkinliği hayata geçirdi. Sanal Kabe ziyareti gerçekleştiren Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri, sanal gezi öncesi ve sonrasında büyük heyecan yaşayıp, deneyim sonrasında memnuniyetlerini dile getirdi.

Projeye ilişkin görüşlerini dile getiren Doç. Dr. Veli Sırım, "Üniversite öğrencileri, sanal gerçeklik gözlüğüyle öğrendiklerini daha iyi pekiştirdiklerinden teoride öğrendikleri bilgileri uygulamaya geçirme konusunda rakiplerine göre çok daha başarılı olmaktadır. Eğitimde hayata geçirdiğimiz bu teknolojik yeni medya aracını, sadece üniversite öğrencilerimize değil tüm bölge halkının hizmetine sunduk" dedi.

Öğrencilerin oldukça ilgisini çeken sanal gerçeklik uygulamalarının eğlendirmenin yanı sıra bilgilendirme işlevine de dikkat çeken Öğr. Gör. Yarkın Çelik ise bu tarz etkinliklerin ileride farklı konseptlerde devam edebileceğinin altını çizdi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Namık Kemal Üniversitesi, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik öğrenciler kutsal toprakları sanal gerçeklikle ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 13:28:01. #1.11#
SON DAKİKA: Minik öğrenciler kutsal toprakları sanal gerçeklikle ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement