Minik öğrencilerden "Biz Yaşlanınca" gösterimi - Son Dakika
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Minik öğrencilerden "Biz Yaşlanınca" gösterimi

28.03.2022 10:41
Minik öğrencilerden "Biz Yaşlanınca" gösterimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eğitim gören minik öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları 'Biz yaşlanınca' adlı gösteride minikler, yaşlıları gibi giyinerek, onlar gibi davranmaya çalıştı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eğitim gören minik öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları 'Biz yaşlanınca' adlı gösteride minikler, yaşlıları gibi giyinerek, onlar gibi davranmaya çalıştı.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anasınıfı yetkilileri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla öğrencilerine yaşlıların önemini ve yaşlılara saygıyı pekiştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, yaşlılara saygıyı yapılan etkinlikle öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini söyledi.

Yetkililer, "Özellikle okul öncesi dönem çocuklarında Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri üzerinde durulmalıdır. Çocukların henüz çok küçük yaşlarda yaşlılara gereken saygı ve hürmeti göstermeyi öğrenmesi, yeni neslin sağlam kurulmuş temeller üzerinde yapılanmasını sağlayacaktır. Yaşlılara Saygı Haftası etkinliklerinde, okullarda derslerde yaşlılığın ne demek olduğu, yaşlı insanlarının ihtiyaçlarının neler olduğu, yaşlı kimselere nasıl yardımcı olunabileceği, onlara sevgi ve şefkat göstermenin, saygı duymanın ve onları sevmenin anlamı ve önemini öğretmeye çalıştık. Bu şekilde yaşlılar haftasının amacına yönelik çalışmamızın amacına ulaştığına inanıyoruz" ifade ettiler. - KÜTAHYA

Minik öğrencilerden Biz Yaşlanınca gösterimi

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Anadolu Lisesi, Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik öğrencilerden 'Biz Yaşlanınca' gösterimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik öğrencilerden "Biz Yaşlanınca" gösterimi - Son Dakika
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