Minik Öğrencilerden Öğretmenlerine Sürpriz - Son Dakika
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Minik Öğrencilerden Öğretmenlerine Sürpriz

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Çiğdemtepe köyündeki öğrenciler, öğretmenlerine 112'yi arayıp sürpriz hazırladı.

23.11.2024 10:15
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112'ye gelen anlamlı ihbar: Köy okulunun miniklerinin öğretmenlerine sürprizi yürekleri ısıttı

BAYBURT - Bayburt'un Çiğdemtepe köyünde öğrenim gören minik öğrenciler, 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla öğretmenlerine bir sürpriz hazırladı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak öğretmenleri için yardım talebinde bulunan öğrencilerin hareketleri yüzlerde tebessüm oluştururken, bu kez çağrı merkezinin telefonları güzel bir iş için çaldı. Miniklerin yardım çağrısına kayıtsız kalamayan jandarma ekipleri ise anında köye giderek, öğrencilerin sürpriz hazırlıklarına ortak oldular.

Bayburt'a 16 kilometre uzaklıkta bulunan Çiğdemtepe İlköğretim Okulunun 8 öğrencisi, öğretmenlerine unutulmayacak bir Öğretmenler Günü sürprizi yaptılar. 112'yi arayarak öğretmenlerine sürpriz yapacaklarını, yardıma ihtiyaçları olduğunu söyleyen öğrencilerin yardımına ise Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği yetişti. Küçük öğrencilerin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerini, öğrenciler köyün girişinde karşıladılar. Jandarmayla birlikte okula giden çocuklar sınıflarını süsleyerek, tahtaya günün anısına gül resmi çizip, yanına "Öğretmenim bahçedeyiz" notunu yazdılar. Ders için sınıfa giren öğretmen ise notu görünce heyecanla bahçeye çıktı. Jandarma ekiplerini ve öğrencilerini ellerinde çiçeklerle, pankartlarla gören öğretmenin ise gözleri doldu, duygusal anlar yaşadı. Öğretmenlerine sarılarak ellerindeki çiçekleri veren öğrenciler, öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, kendilerini yalnız bırakmayan asker ablalarına ve abilerine teşekkür ettiler. Kendileri küçük, yürekleri büyük öğrencilerin sürprizi yüzlerde tebessüm oluştururken, jandarmayla iş birliği içinde gerçekleştirilen sürpriz yürekleri ısıttı. Unutulmaz bir gün yaşadığını söyleyen köyün tek öğretmeni, sürprizde emeği geçen jandarma ekiplerine, öğrencilerine şükranlarını sundu.

Minik Öğrencilerden Öğretmenlerine Sürpriz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Öğrencilerden Öğretmenlerine Sürpriz - Son Dakika

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