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Minik öğrencilerden şehit Mehmetçikler için saygı duruşu
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde ilkokul öğrencileri, şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular.
Kuzey Irak'ta terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu 9 asker şehit olmuştu. Hatay'da öğrenciler vatan için can veren Mehmetçikleri unutmadılar. İskenderun ilçesinde Naciye Suna Oktay Tekin İlkokulu'nda minik öğrenciler, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
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