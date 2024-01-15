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Minik öğrencilerden şehit Mehmetçikler için saygı duruşu - Son Dakika
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Minik öğrencilerden şehit Mehmetçikler için saygı duruşu

Minik öğrencilerden şehit Mehmetçikler için saygı duruşu Hatay'ın İskenderun ilçesinde ilkokul öğrencileri, şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular.

Minik öğrencilerden şehit Mehmetçikler için saygı duruşu
15.01.2024 - 23:10,
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Minik öğrencilerden şehit Mehmetçikler için saygı duruşu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde ilkokul öğrencileri, şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular.

Kuzey Irak'ta terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu 9 asker şehit olmuştu. Hatay'da öğrenciler vatan için can veren Mehmetçikleri unutmadılar. İskenderun ilçesinde Naciye Suna Oktay Tekin İlkokulu'nda minik öğrenciler, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Terör, Yerel, Son Dakika

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