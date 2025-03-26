Minik Öğrencilere Doğa Bilinci Aşılayan Sera Gezisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Minik Öğrencilere Doğa Bilinci Aşılayan Sera Gezisi

Minik Öğrencilere Doğa Bilinci Aşılayan Sera Gezisi

Keçiören Belediyesi'nin serasında düzenlenen etkinlikte minik anaokulu öğrencileri, bitkilerin yetiştirilmesi, toprak ve doğa hakkında bilgi aldı. Başkan Özarslan, doğa bilincinin önemine vurgu yaptı.

26.03.2025 14:33  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi'nin dört bir yanı renklendiren bitkilerin yetiştirildiği serası, minik öğrencileri misafir etti.

Keçiören Belediyesi'ne ait sera minik öğrencileri ağırladı. Anaokulu öğrencilerinde doğa bilinci ve sevgisinin oluşması için düzenlenen gezide minikler keyifli vakit geçirdi. Geziye ağaçların olduğu bölümden başlayan öğrenciler hangi ağacın ne meyve verdiğini, çiçeklerinin yapısını ve meyvelerin onlara olan faydalarını dinledi. Ziraat mühendislerinden bitki yetiştiriciliği ve toprağın önemini de dinleyen minikler, tohumların toprakla nasıl buluştuğunu uygulamalı olarak öğrendi ve elleriyle dikim yaptı.

"Toprağa sahip çıkmak, ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Toprağa sahip çıkmak bir ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. Geleceğimizin teminatı miniklere bu bilinci aşılamak hepimizin görevi. Küçük öğrencilerimize toprağı ve bitkileri tanıtarak doğaya ve insanlığa olan faydalarını yerinde öğrettik" dedi.

Sera gezisinin sonunda öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Eğitim, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Öğrencilere Doğa Bilinci Aşılayan Sera Gezisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:37:10. #7.12#
SON DAKİKA: Minik Öğrencilere Doğa Bilinci Aşılayan Sera Gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement