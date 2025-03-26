Minik Öğrencilere Doğa Bilinci Aşılayan Sera Gezisi

Keçiören Belediyesi'nin dört bir yanı renklendiren bitkilerin yetiştirildiği serası, minik öğrencileri misafir etti.

Keçiören Belediyesi'ne ait sera minik öğrencileri ağırladı. Anaokulu öğrencilerinde doğa bilinci ve sevgisinin oluşması için düzenlenen gezide minikler keyifli vakit geçirdi. Geziye ağaçların olduğu bölümden başlayan öğrenciler hangi ağacın ne meyve verdiğini, çiçeklerinin yapısını ve meyvelerin onlara olan faydalarını dinledi. Ziraat mühendislerinden bitki yetiştiriciliği ve toprağın önemini de dinleyen minikler, tohumların toprakla nasıl buluştuğunu uygulamalı olarak öğrendi ve elleriyle dikim yaptı.

"Toprağa sahip çıkmak, ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Toprağa sahip çıkmak bir ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. Geleceğimizin teminatı miniklere bu bilinci aşılamak hepimizin görevi. Küçük öğrencilerimize toprağı ve bitkileri tanıtarak doğaya ve insanlığa olan faydalarını yerinde öğrettik" dedi.

Sera gezisinin sonunda öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA