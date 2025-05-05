Minik Öğrencilere Gıda Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Minik Öğrencilere Gıda Bilgilendirmesi

Minik Öğrencilere Gıda Bilgilendirmesi

Adıyaman'da 98 öğrenciye gıda güvenilirliği ve israfı azaltma semineri düzenlendi.

05.05.2025 11:17
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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından minik öğrencilere gıda konusunda bilgilendirme sağlandı.

Adıyaman Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda, 98 öğrenciye "Gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek, gıda kayıp ve israfının azaltılmasını sağlamak" hedefi doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme seminerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Verilen bilgiler sonrası öğrencilerin merak ettiği konular ise cevaplandırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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