Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

02.06.2022 11:15
Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minik öğrencilere yangın eğitimi verildiArif Nihat Asya Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

Arif Nihat Asya Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi. İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. İtfaiyeci montu giyerek yangın söndürme hortumu ile pratik yapan miniklere kek ve meyve suyu ikram edildi. - BİLECİK

Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi
Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi
Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bilecik, Asya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi - Son Dakika


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