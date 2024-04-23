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Minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı

Oltu 25 Mart İlkokulu'ndan 23 Nisan programı

ERZURUM - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında Oltu 25 Mart İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde 23 Nisan programını öğrenci arkadaşlarına sahnelediler.

Oltu 25 Mart İlkokulu'nun bahçesinde yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 25 Mart 3/A sınıf öğrencilerinden Mert Can Karabulut yaptı. Okulun anasınıfı öğrencilerinden Gizem Ateş, Atatürk Çocuk Olmuş şiirini okudu. Okulun 1/A sınıfı öğrencilerinin Katibim gösterisi sundular. 1/A sınıfı öğrencilerinden Yakup Aksu Bizim Bayramımız şiirini okudu daha sonra Ana sınıfı halk oyunları gösterilerini sundular.

Programda daha sonra Oltu 25 Mart ilkokulu öğrencilerini hazırladıkları okul korosu şarkılar seslendirdiler. Okulun 3/B sınıfı öğrencilerinden Minel Şerife Koç Hayalimdeki Bayramlar şiiri okudu. 2/A sınıfı öğrencileri türk çocuğu gösterisi sundular. 3/A - 3/B sınıfı öğrencileri İzmir Marşı işaret dili ile okudular. 4/A sınıfı öğrencileri Atam Doğar Gözlerimde gösterisini sundular. 2/A sınıfı öğrencilerinden Irmak Ada Coşkun Hep Birlikte şiiri okudu.

3/A - 3/B sınıfları öğrencileri İşte Bu Bayrak Gösterisi sundular. 4/A Özlem Deniz Cengiz 23 Nisan şiirini okudu, 4/A sınıfı öğrencilerinin Erik Dalı Gösterisi ile bütün öğrenciler coşkuyla erik dalı oynadılar.