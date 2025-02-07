Minik Ömer'in İtfaiyeci Olma Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Minik Ömer'in İtfaiyeci Olma Hayali Gerçek Oldu

Minik Ömer\'in İtfaiyeci Olma Hayali Gerçek Oldu

Eskişehir'de 1. sınıf öğrencisi Ömer Ateş, okuma yazma öğrendikten sonra yazdığı mektup ile itfaiye eri olma isteğini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanıtı üzerine minik Ömer, itfaiye ekipleriyle tanışarak bir günlüğüne itfaiyeci oldu ve yangın eğitimi aldı.

07.02.2025 17:15  Güncelleme: 17:18
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, okuma yazma öğrendikten sonra yazdığı ilk mektubunda, "Ateş savaşçısı olmak istiyorum" diyen 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Ateş'in isteğini geri çevirmedi. Bir günlüğüne itfaiye eri olan minik Ömer'in mutluluğu gözlerinden okunurken, öğrencilere yangın eğitimi de verildi.

Yangınla mücadeleden denetimlere, arama kurtarma faaliyetlerinden afet anında diğer kentlere desteğe önemli çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Ekipleri, özel bir ziyaret için 75. Yıl Mahallesinde bulunan Metin Sönmez İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Öğretmenlerinin, okuma yazmayı öğrendikten sonra okuma sevinçlerini yazarak paylaşabileceklerini söylemesi üzerine ilk mektubunu Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye yazan Ömer Ateş ve arkadaşları, itfaiye ekiplerini okullarında görünce büyük sevinç yaşadı. Mektubunda, "Ateş savaşçısı olmak istiyorum. Yangında, canlılar zarar görmesin diye sizin gibi hemen yetişmek istiyorum" diyen minik Ömer'in hayalleri gerçek oldu.

"Ömer mektubunda bize duygularını anlatmış"

Minik Ömer'in mektubuna kayıtsız kalamadıklarını ifade eden ve Başkan Ünlüce'nin selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, "Ömer mektubunda bize duygularını anlatmış. Bu bizim için sadece bir mektup değil. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin eğitime ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bizler itfaiye teşkilatı olarak sadece yangınlar ya da arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmuyor, kamu kurum kuruluşlarımızda, okullarımızda eğitimler veriyoruz" dedi.

"Ayşe Başkanımıza itfaiyecileri bize gönderdiği için çok teşekkür ederim"

Büyüyünce ateş savaş savaşçısı olmak istediğini anlatan Ömer Ateş, "İtfaiyeci abilerimizi, ablalarımızı okulumuzda görünce çok mutlu oldum. Bize itfaiye mesleğini anlattılar, itfaiye aracına bindim. Çok heyecanlandım. Ayşe Başkanımıza itfaiyecileri bize gönderdiği için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" diye konuştu.

Ömer Ateş'in hayallerinin gerçekleşmesinin ardından itfaiye ekipleri, öğrencilere yangın eğitimi vererek, tatbikat gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Ömer'in İtfaiyeci Olma Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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