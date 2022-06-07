Minik yüreklerden yıl sonu gösterisi - Son Dakika
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Minik yüreklerden yıl sonu gösterisi

07.06.2022 09:40
Minik yüreklerden yıl sonu gösterisi

Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1/D sınıfı öğrencilerince yıl sonu programı düzenlendi.

Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1/D sınıfı öğrencilerince yıl sonu programı düzenlendi.

Okul salonunda yapılan program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Salih Yeşiyurt yaptı. Yeşilyurt, "Kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler bu güzel anlamlı günde hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli veliler bugünün onur konuğu sizlersiniz bu gün neden buradayız çünkü çocuklarımızın en anlamlı anını paylaşmak istiyoruz. Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ailesi olarak öğretmenlerimizle canı gönülden çalışıyoruz ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için gayret ediyoruz şimdi baktığımızda eylül ayında çocuklarımızdan daha çok heyecanlıydınız acaba çocuğumun öğretmeni kim olacak hangi okula düşecek hangi sınıfta okuyacak ve okula geldiğimizde öğrencilerimiz annelerinin babalarının ellerini bırakmıyordu. Her ay her gün geçtikçe baktığımızda öğretmenlerimiz onları sevgiyle okula bağladı tabiri caizse kendilerine aşık etti ve bugün bir yılı geride bırakıyoruz çocuklarımızı akademik yönden geleceğe hazırlarken bundan daha önemli yönüyle sportif sanatsal ve kültürel açıdan da çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz bu anlamada bugün icra edeceğimiz program çok değerli çocuklarımız kendilerini keşfedecekler yeteneklerinin ne olduğunu görecekler ve benim çocukğum bunu yapabiliyormuş diyeceksiniz bu nedenle onları hazırlayan öğretmenlerimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Ardından programı hazırlayan Okul öğretmenlerinden Sinem Okur Sevil Yıldırım'a hediye verildi.

Programda okul öğrencilerinden Zeynep Parlak hoş geldiniz şiirini okudu. Sınıf öğrencileri koro halinde şarkılar seslendirdiler. Öğrenciler istiklal Marşını okudular ardında sahnede ayyıldız bayrağı yaptılar. Öğrencilerin folklor gösterileriyle program sona erdi. - ERZURUM

Minik yüreklerden yıl sonu gösterisi
Minik yüreklerden yıl sonu gösterisi
Minik yüreklerden yıl sonu gösterisi
Minik yüreklerden yıl sonu gösterisi

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Oltu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik yüreklerden yıl sonu gösterisi - Son Dakika

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