Minikler 'Bu Şehir Hepimizin' eğitimleriyle farkındalık kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Minikler 'Bu Şehir Hepimizin' eğitimleriyle farkındalık kazanıyor

Minikler \'Bu Şehir Hepimizin\' eğitimleriyle farkındalık kazanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Bu Şehir Hepimizin' düşüncesiyle okullarda öğrencilere farkındalık eğitimleri sunuyor.

30.04.2025 17:21  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Bu Şehir Hepimizin' düşüncesiyle okullarda öğrencilere farkındalık eğitimleri sunuyor. Bu çerçevede Karasu Şehit Serkan Sağır Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokul öğrencilerine yürekleri ısıtan bir sürpriz yapıldı. 152 öğrenci eğlenceli, öğretici atölyede oyunlar oynadı, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde çocukları daha güçlü yarınlara taşımak için bir toplumsal farkındalık programı yürütüyor. Bu programın son örneğinde Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından Karasu Şehit Serkan Sağır Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulu'nda öğrenim gören çocuklara tebessüm ettiren bir sürpriz yapıldı. Okulda, "Bu Şehir Hepimizin" hareketi ile farkındalık oluşturacak bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Başkan Alemdar'ın şehrin dört bir yanında daha güzel bir şehir için tanıtımını yaptığı "Bu Şehir Hepimizin" projesi, etkinliğin ilk bölümünde tanıtıldı.

Karasu'da düzenlenen buluşmada 152 öğrenciye hitap eden eğlenceli ve öğretici atölyeler kuruldu. Çocukların öğrenmesine ve eğlenmesine imkan tanıyan çeşitli oyunlar Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Gençlik Merkezi uzman ekipleri eşliğinde oynandı. Çocukların gelişimine katkı sunacak etkinliğin yanı sıra bağımlılıkla mücadeleye yönelik seminer verildi. Yeşilay Gençlik Merkezi'nden Moderatör Cengizhan Yazıcı çocuklara bağımlılıklar hakkında bilgiler verdi, farkındalık kazanmaları sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde benzer etkinliklerle çocukları sağlıklı, bilinçli ve mutlu bir geleceğe taşıyacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, sakarya, Yerel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minikler 'Bu Şehir Hepimizin' eğitimleriyle farkındalık kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:09:28. #7.13#
SON DAKİKA: Minikler 'Bu Şehir Hepimizin' eğitimleriyle farkındalık kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.