Miniklerden geri dönüşüme destek: Plastik şişelerden müzik aletleri ürettiler - Son Dakika
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Miniklerden geri dönüşüme destek: Plastik şişelerden müzik aletleri ürettiler

07.04.2022 19:47

Miniklerden geri dönüşüme destek: Plastik şişelerden müzik aletleri ürettilerORDU Ordu'nun Ünye ilçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmenleri gerçekleştirdikleri 'Düşünerek Dönüştüren Çocuklar' projesi sayesinde atık malzemeleri müzikal aletlerle geri...

Miniklerden geri dönüşüme destek: Plastik şişelerden müzik aletleri ürettiler

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmenleri gerçekleştirdikleri 'Düşünerek Dönüştüren Çocuklar' projesi sayesinde atık malzemeleri müzikal aletlerle geri dönüşüme kazandırdı.

Avrupa'da Romanya başta olmak üzere 11 ortaklı ve yüze yakın öğrenciyle gerçekleştiren proje, çocuklara atık malzemelerden geri dönüşüm bilincini kazandırmayı hedefliyor. Kullanılan farklı materyaller sayesinde pet şişe, taş, kağıt ve iplik gibi malzemeler kullanılarak müzik aletleri oluşturulan projeye 17 öğrenci katılım sağlarken, velilerde destek çıktı.

11 ortaklı proje

Projeyi çocuklarla geliştirerek bilinçlendirici olduğunu söyleyen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Meryem Durmuş, "Projemiz 11 ortaklı Avrupa'da Romanya olmak üzere toplamda 11 öğretmenin ve yüze yakın bir öğrencinin katılmış olduğu bir projedir. Bu projemizin adı 'Düşünerek Dönüştüren Çocuklar' projesidir. Dört aylık bir süreç içerisinde bizler bu etkinliklerimizi yaptık. Her ay velilerimizle birlikte aile katılımı etkinlikleri yaparak sınıfımızda web-2 araçlarımızı kullanarak çocuklarla yapılan etkinliklerimizi oyunlaştırarak projemizi tamamladık. Şu anki projemizde ise atık materyallerden marakas yapmayı öğrendik. Bunun içinde pet şişe kullandık" dedi.

"Velilerimiz geri dönüşüm dersi olmasını istedi"

Proje nedeniyle velilerin okullarda öğrencilere geri dönüşüm dersi verilmesini istediklerini söyleyen Meryem Durmuş, "Projeye katılan 17 öğrencimizle projeyi tamamlayarak çocuklarda geri dönüşüm bilincini kazandırmaya yönelik etkinliklerde yaptık. Başarılı olduğumuza da inanıyorum. Projemizle ilgili velilerimizden de çok olumlu dönüşler aldık. Hatta velilerimiz bunu ilkokul yıllarında ders olarak çocuklarına verilmesi gerektiğini belirttiler. Daha sonraki geri dönüşümle ilgili projelere katılmak istediklerini belirttiler" diye konuştu.

Miniklerden geri dönüşüme destek: Plastik şişelerden müzik aletleri ürettiler
Miniklerden geri dönüşüme destek: Plastik şişelerden müzik aletleri ürettiler
Miniklerden geri dönüşüme destek: Plastik şişelerden müzik aletleri ürettiler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Miniklerden geri dönüşüme destek: Plastik şişelerden müzik aletleri ürettiler - Son Dakika


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