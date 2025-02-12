Miniklerden Kış Çayı Şenliği

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrenciler, soğuk kış günlerine lezzet ve sağlık katacak kış çayını keyifle hazırlıyor.

Öğretmenler, minik öğrencilere hem sağlıklı beslenmenin önemini anlatıyor hem de kış çayının yapımını eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Kandelen Anaokulu'nun sevimli öğrencileri, neşeli bir atmosferde adım adım kendi kış çaylarını hazırlarken bu süreçte sağlıklı yaşam hakkında da önemli bilgiler ediniyor. Etkinlik, çocukların el becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunurken aynı zamanda sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarını teşvik ediyor. Minikler, öğretmenleri eşliğinde sıcak bir ortamda keyifle çay hazırlamanın mutluluğunu yaşıyor. - AĞRI