Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret

25.03.2022 17:17
Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret

Merkezefendi Belediyesi tarafından eğitim alan minikler, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla yaşlılarla bir araya geldi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından eğitim alan minikler, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla yaşlılarla bir araya geldi. Minikler, büyükleriyle birlikte oyunlar oynadı, şarkılar söyledi, sohbet etti.

Merkezefendi Belediyesi Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevi'nde eğitim alan minikler, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla Merkezefendi Belediyesi Alzheimer Yaşam Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti. 1200 Evler İlkokulu anasınıfı öğrencileri de 1200 Evler Mahallesi Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki büyüklere ziyarette bulundu. Minikler, büyükleriyle birlikte oyunlar oynadı, şarkılar söyledi, sohbet edip grup etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda minikler ve büyükler birbirlerine hediyeler verdi. Büyükler bu özel günlerinde kendilerini unutmayan minik öğrencilere teşekkür ettiler.

"7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz için çalışıyoruz"

Yaşlılara karşı duyarlılık ve farkındalığı artırmak istediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sevindik Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevi ile 1200 Evler İlkokulu anasınıfında eğitim gören öğrencilerimiz 'Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla büyüklerine ziyaret gerçekleştirdiler. Hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin merkezlerimizde birlikte oyunlar oynaması, eğlenmesi, sohbet etmesi gerçekten bizler için de onlar için çok değerli. Kuşaklar arası etkileşim ve iletişim anlamında güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Büyüklerimize karşı farkındalık ve duyarlılığı yükseltmek için bizler de çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi'de 7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz için çalışıyoruz. Bu anlamlı ziyareti gerçekleştiren miniklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret
Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret
Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret
Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret
Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret

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Merkezefendi, Alzheimer, oyunlar, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret - Son Dakika
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