Minnığ Hava Üssü SMO'nun Kontrolünde - Son Dakika
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Yerel

Minnığ Hava Üssü SMO'nun Kontrolünde

Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Minnığ Hava Üssü'nü ele geçirdi.

03.12.2024 13:18
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Suriye Milli Ordusu'nun PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ele geçirdiği Minnığ Askeri Hava Üssü görüntülendi.

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle muhaliflerin silahlı grupların çatışması devam ederken Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Suriye'de M4 Halep- Rakka yolu üzerindeki termik santralin kontrolünü ele geçirmiş, Minnığ Askeri Hava Üssü'nde de kontrolü sağlamıştı. SMO'nun kontrolüne geçen Minnığ Askeri Hava Üssü görüntülendi. Hava üssünde bulunan tank ve mühimmat ele geçirildi. İdlib'ten gelen ekipler ise hava üssünde mayın temizleme çalışmalarına başladı. - AFRİN

Kaynak: İHA

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