Mısır Yaprak Hastalıkları Projesi, Sakarya'da Yarışmayı Kazandı - Son Dakika
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Mısır Yaprak Hastalıkları Projesi, Sakarya'da Yarışmayı Kazandı

Mısır Yaprak Hastalıkları Projesi, Sakarya\'da Yarışmayı Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması'nda 'Mısır Yaprak Hastalıklarının Yapay Zeka Modelleri ile Erken Teşhisi' projesi birinci oldu. Yarışmada 10 projeden en yüksek oyu alan proje, ödül töreni ile 25 bin TL ile ödüllendirilecek.

21.01.2025 10:16  Güncelleme: 10:17
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması'nda hemşehri oylaması süreci tamamlandı. Toplamda 10 farklı projenin halk oylamasına sunulduğu yarışmada, "Mısır Yaprak Hastalıklarının Yapay Zeka Modelleri ile Erken Teşhisi" projesi en fazla oyu alarak birinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, şehrin geleceğine yön verecek genç fikirlerin yarıştığı Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması'nda hemşehri oylaması süreci tamamlandı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 'Gençler Şehrin Geleceğine Yön Verin' sloganıyla duyurduğu yarışmaya katılarak projelerini sunan gençlerin proje fikirleri jüri tarafından değerlendirilmiş ve ilk 10 proje hemşehri oylamasına katılmaya hak kazanmıştı. Hemşehri oylamasına sunulan birbirinden değerli proje fikirlerinden ise en fazla oyu alıp birinci olan "Mısır Yaprak Hastalıklarının Yapay Zeka Modelleri ile Erken Teşhisi" projesi oldu.

Yarışmada birinci olan projeye Sakarya Şehircilik Ödülü ve 25 bin 000 TL, diğer 9 projenin her birine ise Katılım Teşvik Ödülü olarak 7 bin TL ödül düzenlenecek olan tören ile verilecek. Ödül töreninin tarihi ise Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gençlerin yenilikçi fikirlerin desteklenmesi, belirlenen kategorilerde şehrimizin önceliklerinin gençlerin bakış açısı ile belirlenmesi için yürütülen Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması'nda bu yıl da birbirinden değerli projeler yer aldı. Gıda, Çevre ve Su Yönetimi, Mimari ve Kentsel Tasarım, Ulaşım ve Kent İçi Hareketlilik, Gençlik, Spor ve Kültür, Sosyal Hizmetler ve Dijitalleşme gibi farklı kategorilerde birçok alanda geliştirilen projelerden hemşehri oylaması sonucu Mısır Yaprak Hastalıklarının Yapay Zeka Modelleri ile Erken Teşhisi projesi en çok oyu alarak birinci oldu. Bu vesileyle şehrimizin gelişimine yön verecek yarışmada birinci olan ve yarışmaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mısır Yaprak Hastalıkları Projesi, Sakarya'da Yarışmayı Kazandı - Son Dakika

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