Mısırlı Hacı Yahya Muhammed Ramazan, Mescid-i Haram'da Vefat Etti - Son Dakika
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Yerel

Mısırlı Hacı Yahya Muhammed Ramazan, Mescid-i Haram'da Vefat Etti

Mukaddes topraklarda hac vazifesini yerine getiren Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık nedeniyle vefat etti. Ramazan, son birkaç gün içinde Mısırlı en küçük misafir olarak Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının paylaşılmasının ardından sosyal medyada meşhur olmuştu. Ailesi, hac ibadeti esnasında yüksek sıcaklığa dayanamayan çocuğun Mescid-i Haram'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

12.06.2024 12:28
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Mukaddes topraklarda hac vazifesini yerine getiren ailesiyle birlikte bulunan Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık nedeniyle vefat etti.

Mukaddes topraklarda hac vazifesini yerine getiren ailesiyle birlikte bulunan Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık nedeniyle vefat etti. Mescid-i Haram'da vefat eden Mısırlı Ramazan, hayatını kaybeden Kabe'nin en küçük misafiri sayıldı. Ramazan, son birkaç gün içinde Mısırlı en küçük misafir olarak Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının paylaşılmasının ardından, sosyal medyada meşhur olmuştu.

Sıcaklara dayanamadı

Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede yayılmasından kısa süre sonra Ramazan'ın vefat haberi geldi. Ailesi, hac ibadeti esnasında yüksek sıcaklığa dayanamayan çocuğun Mescid-i Haram'da hayatını kaybettiğini duyurdu. - MEKKE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mısırlı Hacı Yahya Muhammed Ramazan, Mescid-i Haram'da Vefat Etti - Son Dakika

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