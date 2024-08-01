MİT, 7 Ülkenin Cezaevlerinde Bulunan 26 Kişinin Takas Operasyonunu Tamamladı - Son Dakika
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Yerel

MİT, 7 Ülkenin Cezaevlerinde Bulunan 26 Kişinin Takas Operasyonunu Tamamladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara'da ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 2'si çocuk toplam 26 kişi takas edildi.

01.08.2024 19:51
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara'da yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan 2'si çocuk toplam 26 kişinin takas operasyonunu tamamladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Ankara'da ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunu gerçekleştirdi. Takas operasyonu kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesinin sağlandığı öğrenildi. Bu kapsamda esir durumunda bulunan 2'si çocuk toplam 26 kişinin takas faaliyeti tamamlandı.

Bu operasyon son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti. Operasyonun diyalog kanallarının kurulmasını MİT'in sağladığı, istihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te tarafların Türkiye'de bir araya geldiği öğrenildi. ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldığı ve MİT'in müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarı ile yürüttüğü belirtildi.

Takas faaliyetleri sona erdi

Takasa tüm tarafların uzun bir süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler konu oldu. Bu kişiler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovıch ile ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimlerin yer aldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MİT, 7 Ülkenin Cezaevlerinde Bulunan 26 Kişinin Takas Operasyonunu Tamamladı - Son Dakika

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