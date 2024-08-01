MİT Koordinasyonunda ABD ve Rusya Arasında Casus Takası Gerçekleştiriliyor

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında casus takası gerçekleştiriyor.

Takas, Ankara'da gerçekleşiyor. ABD ve Rusya uçakları Esenboğa Havalimanı'na indi.

Takas edilen tutuklular arasında Wall Street Journal muhabiri Ivan Gershckovic de bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Teşkilatımız koordinesinde bugün bir takas operasyonu gerçekleşecektir. Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" denildi. Açıklamada takas ile ilgili detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi. - ANKARA