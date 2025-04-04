Mithridatis'in Mezar Tümülüsü Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mithridatis'in Mezar Tümülüsü Keşfedildi

Mithridatis\'in Mezar Tümülüsü Keşfedildi

Adıyaman Besni'de 2 bin 60 yıl önce inşa edilen Mithridatis'in mezarı dikkat çekiyor.

04.04.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 bin 60 yıl önce ana kayaya oyulan Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu Sesönk (Dikilitaş) Tümülüsü, yapısı ile hem dikkat çekiyor hem de diğer tümülüslerden ayrılıyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 bin 60 yıl önce ana kayaya oyulan Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu Sesönk (Dikilitaş) Tümülüs dikkat çekiyor. Tümülüs, yapısı ve bulunduğu konum itibariyle görenleri hayran bırakıyor.

Dikilitaş Köyü'nün kayalık ve rakımı yüksek Kızıltepe bölgesinde bulunan Sesönk Tümülüsü'nde, içerisinde 3 niş bulunan mezar odasına merdivenle giriliyor. Oyulan ana kayanın üzerinde moloz taşlardan 7 metre yüksekliğinde, 30 metre çapında tümülüs bulunuyor. Diğer tümülüsler toprak ve küçük çakıl taşlarından oluşurken, Sesönk Tümülüsü büyük moloz taşlardan oluşuyor. Kuzey, Güney ve Doğu'sunda 6 sütun bulunan Sesönk Tümülüsü'nün doğusunda bulunan 2 adet sütun zaman içerisinde yıkıldı.

Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu bu önemli tarihi yapıyı, yüksek kayalık bir bölgede olması ve araç ulaşımının olmaması nedeniyle çok az kişi ziyaret ediyor.

Tümülüsle ilgili bilgi veren Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Buradaki tümülüsün yüksekliği 7 metre ve bir kayaya oyulmuş şekilde, 3 niş içerisinde yer alan bir mezar. Bunun içerisine girilebiliyor şuan ve üst kısımlarında 7 metre moloz taşlardan yükselti oluşturulmuş. Buradaki Karakuş'a benzerliğinden dolayı Kommagenie Krallığının bir mezar yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 1. Antiochos'un oğlu Kral 2. Mithridatis, yani Milattan Önce 36-21 yılında gömüldüğü düşünülüyor. Buraya yaklaşık 20-25 dakika yürüyerek gelebiliyorsunuz. Çok bakir bir alanda, yükseltisi yüksek bir alanda. Kommagene kralını biliyoruz. Genelde tüm yapılarını yüksek yerlere kuruyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kommagene, Kültür, Güncel, Yerel, Besni, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mithridatis'in Mezar Tümülüsü Keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

12:15 Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
11:13 Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
11:02 Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı
10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
16:48 Rakam dudak uçuklatıyor Galatasaray’da Kadıköy zaferine dev prim Rakam dudak uçuklatıyor! Galatasaray'da Kadıköy zaferine dev prim
16:44 İsrail Başbakanı’nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu İsrail Başbakanı'nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu
16:30 Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
16:29 Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
16:26 Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 12:49:26. #7.13#
SON DAKİKA: Mithridatis'in Mezar Tümülüsü Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement