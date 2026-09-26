MKE'nin PİRANA'sı Denizkurdu-I Tatbikatı'nda ilk kez su üstü hedefi imha etti - Son Dakika
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MKE'nin PİRANA'sı Denizkurdu-I Tatbikatı'nda ilk kez su üstü hedefi imha etti

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MKE'nin geliştirdiği PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, Denizkurdu-I Tatbikatı'nda ilk kez görev alıp su üstündeki hedefi başarıyla imha etti. Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli teknolojilerle yeni kabiliyetler geliştirilerek muharebe sahasına yön verileceğini duyurdu.

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, ilk kez Denizkurdu-I Tatbikatı'nda görev alarak su üstündeki bir hedefi başarılı şekilde imha etti.

MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın, Denizkurdu-l Tatbikatı'nda su üstündeki bir hedefi başarılı şekilde vurduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "PİRANA paramparça etti. Binlerce yıllık askeri gücümüzü, yerli ve milli teknolojilerimizle daha da güçlendiriyoruz. Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, ilk kez Denizkurdu-I Tatbikatı'nda görev alarak su üstündeki bir hedefi başarılı şekilde imha etti. Yerli ve milli teknolojilerimizle yeni kabiliyetler geliştirmeye, geliştirdiğimiz her kabiliyetle muharebe sahasına yön vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: MKE'nin PİRANA'sı Denizkurdu-I Tatbikatı'nda ilk kez su üstü hedefi imha etti - Son Dakika
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