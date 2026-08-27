Mladiç\'in Ölümü: Srebrenitsa Anneleri Rahatladı

Bosna Hersek'te 1995 Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanlarının anneleri, savaş ve soykırım suçlusu eski Sırp General Ratko Mladiç'in ölümünü, "Çok şükür, geberdiğini gördük" ifadeleriyle değerlendirdi.

Bosna Hersek'te, 1995 yılında Sırp Ordusu'nun gerçekleştirdiği Srebrenitsa Soykırımının yanı sıra Müslümanlara yönelik çok sayıda katliam ve zulmün başlıca sorumlularından biri olan Ratko Mladiç'in ölümü memnuniyetle karşılandı. Srebrenitsa'da iki oğlunu kaybeden Suhra Malic, Dnevni Avaz gazetesine yaptığı açıklamada, "Bunca anneyi evlatsız, oğulsuz ve eşsiz bıraktığı için toprak onu kabul etmesin. Çok şükür geberdiğini gördük" dedi.

Başka bir Srebrenitsa annesi Suhra Sinanovic ise, "Öldüğüne sevindim. Ama keşke en az on yıl daha acı çekseydi. Onun yaşadıkları, 1992-1995 seneleri arasında bizim en sevdiklerimize yaptıklarının yanında çok hafif kalır" diye konuştu. Srebrenitsa'da oğlu, eşi ve 50 akrabasını kaybeden Kada Hotic de, "Yapabileceğim tek yorum, onun çarptırıldığı müebbet hapis cezasını hak etmiş olduğu. Hayatının sonuna kadar hapiste kalmış olması önemli" ifadelerini kullandı.

"Adı, Bosna Hersek, Avrupa ve dünya tarihine kara harflerle yazıldı"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, savaş döneminde ayrılıkçı Sırp güçlerin askeri lideri olan Mladiç'in Srebrenitsa Soykırımı dahil en ağır savaş suçlarından hüküm giymiş biri olarak hatırlanacağını açıkladı. Becirovic, "Savaş suçlusu Ratko Mladiç'in adı, Bosna Hersek, Avrupa ve dünya tarihine kara harflerle yazılmıştır. BM mahkemesi olan Lahey'deki mahkemenin kesinleşmiş kararı, bu savaş suçlusunu hukuken de 20. asrın en acımasız katilleri arasına yerleştirmiştir" diye konuştu.

Bosna Hersek savunma bakanından "Savaş suçlusu geberdi" paylaşımı

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, sosyal medyada konuya ilişkin olarak yayınladığı paylaşımda, "Savaş suçlusu geberdi" dedi. Açıklamasının devamında Helez, "Ratko Mladiç geberdi. Müebbet hapis cezası almış ve soykırımdan hüküm giymişti. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülmüş en kötü şöhretli savaş suçlularından biriydi. Arkasında Srebrenitsa, Saraybosna, toplu mezarlar ve yok edilmiş binlerce yaşam bıraktı. Sonu da tam olarak layık olduğu yer olan Lahey oldu ve orada en ağır savaş suçları ve soykırımdan hüküm giydi" diye yazdı. Helez, "Ölümü, af getirmiyor. Toplu mezarları ortadan kaldırmıyor. Öldürülen çocukları geri getirmiyor. Babalar, anneler, erkek ve kız kardeşler geri dönmüyor. Geriye sadece utanç, mahkemenin hükmü ve işlenen suçların kanlı izleri kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Sonsuza kadar cehennemde yansın"

Bosna Hersek Halklar Meclisi üyesi Alija Tabakovic ise, sosyal medyadaki paylaşımında, "Toprak, kemiklerini kabul etmesin. Sonsuza kadar cehennemde yansın. Ey alçak, bilesin ki kurban olmak, katil olmaktan daha iyidir. Bu arada bu, şerefli Sırp halkının bu suçluyu reddetmesi için bir fırsat" diye yazdı.

Sırp lider Dodik, "Mladiç'in öldürüldüğünü" ileri sürdü

Bosnalı Hersek'teki en büyük Sırp partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı'nın (SNSD) lideri ve eski Sırp Cumhuriyeti Entite Başkanı Milorad Dodik, "kahraman" olarak nitelendirdiği Mladiç'in öldürüldüğünü ileri sürdü. Sırp lider, "İhtiyaç duyduğu tedaviyi alabilseydi hayatta kalabilir, daha uzun yaşayabilirdi" dedi.

Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic de Mladiç'in cenazesinin teslim alınarak Sırbistan'a nakledilmesi için Mladiç'in ailesiyle iletişim halinde olduklarını açıkladı. Vujic, Mladiç'in ailesi ile birlikte Lahey'den gelecek talimatları beklediklerini söyledi.