'Mobil Atık Getirme Merkezi' Kocasinan'da Hizmete Açıldı - Son Dakika
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'Mobil Atık Getirme Merkezi' Kocasinan'da Hizmete Açıldı

\'Mobil Atık Getirme Merkezi\' Kocasinan\'da Hizmete Açıldı

Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm konusunda farkındalığı artırmak ve atık türlerinin ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla 'Mobil Atık Getirme Merkezi'ni ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi. Vatandaşlar, bu uygulama sayesinde geri dönüşüm konusundaki alışkanlıklarına daha fazla katkı sağladıklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar ise geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.

15.05.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veren Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm konusunda farkındalığı artırmak ve atık türlerinin ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla 'Mobil Atık getirme Merkezi'ni ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi. Bu uygulama sayesinde geri dönüşüm konusundaki alışkanlığına daha fazla katkı sağladıklarını belirten vatandaşlar, farklı ve yenilikçi çalışmadan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. Başkan Çolakbayrakdar ise geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.

"Daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirterek, " Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz. Bu kapsamda kağıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Yeni çalışmayla toplumumuzun çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz ve böylelikle gelecek nesillere daha temiz Kocasinan bırakacağız. Çevreye karşı gösterdikleri duyarlılık konusunda destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen atık merkezlerinden dolayı çok memnun olan vatandaşlar ise "Eskiyi artık unutmalıyız, yenilikçi olmalıyız. Memleketimiz için en uygunu ve en yakışanı neyse onu yapmalıyız. Bu doğrultuda bu yapılan farklı ve yenilikçi çalışma çok güzel olmuş. Bu uygulama geri dönüşüm konusunda alışkanlıklarına daha fazla katkı sağlıyor. Örnek olan bu çalışma hem belediyemiz hem de evlatlarımızın geleceği için çok iyi olmuş. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun" diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçenin farklı noktalarına 'Mobil Atık getirme Merkezi' yerleştirildi. Çalışma ile kağıt/karton, plastik, cam atık, metal atık, atık yağ, elektronik atık ve pil gibi atıklar toplanarak, hem atık yağ ile pilin çevreye verebileceği muhtemel zararların önüne geçilecek, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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