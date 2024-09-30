Mobil Başkan Uygulaması Selçuklu Mahallesi\'nde Sürüyor

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İlçenin birçok mahallesinde, vatandaşın talep ve önerisinin Melikgazi Belediye Başkan Mustafa Palancıoğlu tarafından birebir değerlendirildiği Mobil Başkan'ın yeni durağı Selçuklu Mahallesi oldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve teknik ekibinin her bir talebi tek tek değerlendirerek çözüm ürettiği uygulama vatandaşları memnun etti. Makamı mahallelere taşıdığını belirterek Melikgazi'yi karış karış gezip talep ve önerilere kulak veren Başkan Palancıoğlu, "Selçuklu Mahallemizdeyiz. Mobil Başkan'la makamı mahallelere taşıdık. Dolayısıyla sizlere gelip talep ve önerilerinizi dinliyoruz. 2019 yılında aday olduğumda vatandaşlarımız, pazarcılarımız Selçuklu Pazar Yeri'ni yenilememizi istedi. Biz de söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk ve pazar yerini yenilemekle kalmayıp ön tarafına da çok güzel bir sosyal tesis yaptık. Kütüphanemiz, MELMEK kursumuz, fitness salonumuz olmak üzere çok güzel bir merkez kazandırdık. Burada çocuk sayısı çok olduğu için okul yapmak istedik. Danişmetgazi, Osmanlı Mahallelerimize okullar yaparak buradaki okul sorununu çözdük. Ama ihtiyaç olan yere yine yapacağız. Selçuklu Mahallemizde ana yollar başta olmak üzere birçok altyapı ve üstyapı çalışması yaptık. Elektrik İdaresi, Ulaşım A.Ş. ve KASKİ'den arkadaşlarımız da buradalar. Taleplerinizle teknik ekibimle birlikte ilgileniyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi daim eylesin. Biraz önce futbol sahasının yenilenmesini isteyen çocuklarımızı da kırmıyoruz ve sahayı yeniliyoruz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Hatice Bağırgan da, "Belediyemizden ne talepte bulunursak çok çabuk dönüş yapılıyor. Hizmetler güzel, çok memnunuz. Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Mahallesi sakinleri ise Başkan Palancıoğlu'na ve ekibine verdikleri destekten, ilgi ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ