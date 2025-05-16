Mobil Başkan Uygulaması Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Büyüleyici Etkiler Yarattı

Melikgazi Belediyesi'nin takdir gören uygulaması Mobil Başkan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne konuk oldu.

Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek öneri ve talepleri ile tek tek ilgilenen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayata geçirdiği nitelikli çalışmalarla mahallenin çehresinin değiştiğini, yeni çalışmalarla daha da güzelleşeceğini belirterek şunları söyledi:

"Melikgazi'mizde 58 adet mahallemiz var. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde ben 10 yıl yaşadım. Dolayısıyla buradaki ihtiyaçların hepsini biliyoruz. Burada yaptığımız önemli çalışmaların başında yolları açmak, yapılaşmanın önünü açmak ve kentsel dönüşüm çalışmalarımız geliyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda 1. Etabı bitirdik, 2. Etap bitmek üzere ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine 3. Etap çalışmalarımız devam ediyor. Okul ve kentsel dönüşüm alanı arasında yer alan ana caddemiz kaldırımlarıyla yapıldı. 2 adet okul, cami, Kur'an Kursu, kavşaklar, parklar, yollar derken koştur koştur Yıldırım Beyazıt için çalışıyoruz. Şu anda Yıldırım Beyazıt'ta 200'e yakın gecekonduyu kaldırdık. Eksiklikleri de tamamlamaya çalışıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi yeni tarzıyla, nitelikli müteahhitlerin katkısıyla güzelleşti, daha da güzelleşecek."

Yeni bir voleybol sahası ile mevcut futbol sahasının onarılmasının sözünü veren Başkan Palancıoğlu, çocukların da gönlünü kazanmayı ihmal etmedi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan ise, "Mobil Başkan gerçekten çok güzel bir uygulama. Vatandaşımız belediyeye değil; Başkanımız mahallemize geliyor. Sorunlar yerinde dinleniyor, gerekli mercilere aktarılıyor. Daha çözüm odaklı oluyor. Başkanımıza bugüne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel hizmetler yaptı, Başkanımızı çok seviyoruz" dedi.

Taleplerini ve önerilerini Başkan Palancıoğlu'na bizzat ileten vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ettiler. - KAYSERİ