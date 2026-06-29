Mobil Berber Dönüşümü: Murat Bozkurt'un Yeni Hizmeti - Son Dakika
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Mobil Berber Dönüşümü: Murat Bozkurt'un Yeni Hizmeti

Mobil Berber Dönüşümü: Murat Bozkurt\'un Yeni Hizmeti
29.06.2026 09:42
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Murat Bozkurt, minibüsünü mobil berber aracına çevirerek Malatya'da yerinde tıraş hizmeti sunuyor.

Malatya'da yaşayan 29 yaşındaki Murat Bozkurt 8 yıl sürdürdüğü uzman çavuşluk görevini bırakarak yeniden döndüğü berberlik mesleğini farklı bir girişimle sokaklara taşıdı. Bozkurt, minibüsünü mobil berber aracına dönüştürerek kent genelinde vatandaşlara yerinde hizmet vermeye başladı.

Daha önce berberlik alanında çıraklık geçmişi bulunan Murat Bozkurt, askerlik görevini tamamladıktan sonra mesleğine geri dönme kararı aldı. Kısa sürede aracını profesyonel bir mobil kuaför aracına çeviren Bozkurt, özellikle zamanı olmayan esnaf, şantiye çalışanları ve vatandaşlara bulundukları noktada tıraş hizmeti sunuyor.

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden ulaştıkları Bozkurt'tan konum paylaşarak hizmet alırken mobil berber uygulaması kentte ilgi görüyor. Hizmetten faydalanan vatandaşlardan Mustafa Balık, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Sosyal medyada gördüm, konum attım ayağıma kadar geldi. Güzel bir hizmet, Malatya'da ilk ve tek diyebilirim" dedi.

Daha çok yoğun çalışma temposuna sahip vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydeden kuaför Bozkurt ise, "Yaklaşık 5 aydır bu sistemi uyguluyorum. İnsanlar konum gönderiyor, bende bulunduğu yere gidip tıraşını yapıyorum. Fiyatlar da normal berberlerle aynı. Saç 300 TL, saç-sakal 500 TL, yıkama dahil 600 TL. Özellikle TOKİ ve şantiye bölgelerinde yoğun talep var" ifadelerini kullandı.

Girişimin vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldığını ifade eden Bozkurt, "İlk kez görenler şaşırıyor ama çok güzel tepkiler alıyorum. İşimi severek yapıyorum ve kazanç da sağlıyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mobil Berber Dönüşümü: Murat Bozkurt'un Yeni Hizmeti - Son Dakika

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