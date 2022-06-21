'Mobil Koyun Banyosu'nda kurban mesaisi başladı - Son Dakika
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'Mobil Koyun Banyosu'nda kurban mesaisi başladı

21.06.2022 10:15
'Mobil Koyun Banyosu'nda kurban mesaisi başladı

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte bit, pire, parazit, uyuz hastalığın küçükbaş hayvanlardan atılması, et veriminin arttırılması adına Mustafakemalpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personellerinin, kendi atölyelerinde ürettiği, koyun yıkama makinesi bayram öncesi ilgi görüyor.

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte bit, pire, parazit, uyuz hastalığın küçükbaş hayvanlardan atılması, et veriminin arttırılması adına Mustafakemalpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personellerinin, kendi atölyelerinde ürettiği, koyun yıkama makinesi bayram öncesi ilgi görüyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde tasarımı yapılan "Mobil Koyun Banyosu" bu senede çiftçilerin hizmetine sunulmak üzere yerini aldı. Geçtiğimiz yılarda pilot bölge olarak seçilen Kırsal Ocaklı Mahallesi'nde görücüye çıkan Mobil Koyun Banyosu bu sene talepte bulunan tüm köyleri gezmek için hazırlanıyor. Küçükbaş hayvanda bulunan, üreticilerin ve çiftçilerin korkulu rüyası olan pire, bit, kene gibi hastalıklar hayvanlar temizlenmediği tedavi edilmediği takdirde et oranını azaltıp zayıflama sebep oluyor, bunun önüne geçebilmek adına özel üretilen Mobil Banyo'nun içerisinde özel ilaçlı su eklenip koyunlar sırayla suyun içerisinde yürütülerek kısa ve pratik şekilde tedavi olmuş oluyorlar.

Ücretsiz hizmet

131 mahallesi bulunan, tarım ve hayvancılığın cazibe merkezi olan Mustafakemalpaşa'da bu eşsiz hizmete ulaşmak isteyen tüm üretici ve çiftçiler Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüyle iletişime geçip ücretsiz bir şekilde bu hizmetten yararlanabiliyorlar.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Üreticilerimize ve çiftçilerimize derya deniz hizmet vermeye devam ediyoruz. Kendi üretimimiz olan, ekip arkadaşlarımızın emeği Mobil Koyun Banyosu, bu senede hizmette, tamamen ücretsiz bir şekilde köy köy gezmek için gün sayıyor. Her anlamda Mustafakemalpaşa'nın gelişimi için çalışıyoruz. Gerek tarım ve hayvancılık, gerek turizm ve kültür tüm çabalarımız gayretlerimiz Mustafakemalpaşa için" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Mobil Koyun Banyosu'nda kurban mesaisi başladı - Son Dakika

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