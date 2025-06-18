Mobil Kuaför Hizmeti Mezitli\'de Vatandaşların Yüzünü Güldürüyor

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen mobil kuaför hizmeti, halkın büyük takdirini topluyor. Bu hizmet, yalnızca kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda vatandaşlara moral, özgüven ve sosyal destek de sağlıyor. Hizmete başladığı günden bu yana yaklaşık 15 bin 500 kişiye ulaşan mobil kuaför aracı, yoğun ilgi görüyor.

Mezitli Belediyesi, kişisel bakım hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara çözüm olarak mobil kuaför projesini hayata geçirdi. Emekli, öğrenci, kadın ve engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet sunan araç, mahalle ve köyleri dolaşarak haftalık programla hizmet veriyor. Hijyenik ekipmanlar ve deneyimli kuaförlerle hizmet sunulan projede, vatandaşlar hem bakımlarını yaptırıyor hem de moral ve sosyal destek alıyor.

"Kuaför hizmetinin ayağımıza kadar gelmesi bizim için büyük bir nimet"

Kırsal mahallede yaşayan bir vatandaş, "Artık şehir merkezine gitmek zorunda kalmıyoruz. Kuaför hizmetinin ayağımıza kadar gelmesi bizim için büyük bir nimet. Saç kesiminden fönüne kadar her şey yapılıyor. Kendimizi değerli hissediyoruz. Bu hizmeti sağlayan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız, tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak"

Başkan Ahmet Serkan Tuncer ise sosyal çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Amacımız; tüm vatandaşlarımızın, özellikle de ekonomik açıdan zorlanan kesimlerin yaşam kalitesini artırmak. Mobil kuaför aracımız sayesinde, kişisel bakım gibi temel bir ihtiyaca erişimi kolaylaştırıyoruz. Bu hizmet sadece fiziksel bir bakım değil, aynı zamanda moral ve özgüven desteğidir" ifadelerini kullandı.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ya da belediyenin resmi iletişim kanallarından başvuruda bulunabiliyor.