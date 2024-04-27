Mobilya Ustası Atık Malzemelerden Sal Yaptı, Asi Nehri'yle Buluştu - Son Dakika
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Mobilya Ustası Atık Malzemelerden Sal Yaptı, Asi Nehri'yle Buluştu

Mobilya Ustası Atık Malzemelerden Sal Yaptı, Asi Nehri\'yle Buluştu

Hatay'da yaşayan mobilya ustası Hidayet Yeniocak, atık malzemelerden 10 günlük sürede yaptığı salı 'macera heveslisiyim' diyerek Asi Nehri'yle buluşturdu. Yeniocak, ailesinin karşı çıkmasına rağmen salı fıçılarla batmayı önleyerek Asi Nehri'ne indirdi ve yolculuğunu sorunsuz tamamladı.

27.04.2024 09:15
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Hatay'da yaşayan mobilya ustası Hidayet Yeniocak, atık malzemelerden 10 günlük sürede yaptığı salı 'macera heveslisiyim' diyerek Asi Nehri'yle buluşturdu.

Defne ilçesinde mobilyacılık yapan 56 yaşındaki Hidayet Yeniocak, 5 yıldır aklında olan hayalini gerçekleştirdi. Mobilya ustası Yeniocak, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 10 günlük sürede atık malzemelerden yaptığı salı Asi Nehri'yle buluşturdu. Salda kullandığı fıçılarla batmayı önleyen Yeniocak, "Macera hevesliyim" diyerek başladığı yolculuğu sorunsuz olarak tamamlamayı başardı.

"Sal devrilir diye düşündüm ve fıçı kullandım"

Asi Nehri'nin dalgalı olduğunu bilerek fıçı kullandığını belirten Yeniocak, "Macera heveslisiyim, değişik şeyler yapmayı seviyorum. El yapımı bir sal yaptım. Şimdi geldim, Asi Nehri'ne bırakıp direkt yolculuğa çıkacağım. Sal devrilir diye düşündüm ve fıçı kullandım. Asi çalkalandığı için devrilir diye düşündüm, fıçılar devrilmez ve su yüzeyinde kalır. Bu şekilde Asi'ye indireceğim ve binip gideceğim" dedi.

"Eşime ve çocuklarıma söz ettim ama hoş karşılamadılar"

Ailesinin sal ile yapacağı yolculuğu olumlu karşılamadığını belirten Yeniocak, "Bu plan benim hayalimde 4-5 yıldır vardı. Ama bu seneye kısmet oldu. Atık malzemeler kulandım ve sağlam olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle batmayacağını ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. 10 günde yaptım. Eşime ve çocuklarıma söz ettim ama hoş karşılamadılar. Çekindiler, ben de heyecanımı yaşayacağım dedim ve çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mobilya Ustası Atık Malzemelerden Sal Yaptı, Asi Nehri'yle Buluştu - Son Dakika

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