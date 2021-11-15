Üye Girişi
Modanın en farklı şekli: "Giyilebilir sanat eseri" - Son Dakika

Modanın en farklı şekli: "Giyilebilir sanat eseri"

15.11.2021 11:20

- Modanın en farklı şekli: "Giyilebilir sanat eseri" Geçmiş dönem yansımaları seramik takılarda hayat buluyor Akademisyenin ürettiği seramik takılar yoğun ilgi görüyor Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

- Modanın en farklı şekli: "Giyilebilir sanat eseri"

Geçmiş dönem yansımaları seramik takılarda hayat buluyor

Akademisyenin ürettiği seramik takılar yoğun ilgi görüyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Sibel Sevim:

"İlk Çağ, Neolitik Dönem, Frig, Hitit, Selçuklu ve Osmanlı dönemi çinilerinin yansımalarından esinleniyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de seramik sanatına olan ilgisini takılarla birleştirmeye karar veren akademisyen Sibel Sevim, "giyilebilir sanat eseri" adı verilen ürünlerle, hem eski dönem çini yansımalarını yaşatıyor, hem de farklı materyalleri bir araya getiriyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Sibel Sevim, yaklaşık 2 yıl önce seramik kullanarak kolye, yüzük ve bilezik gibi takılar üretmeye başladı. İlk Çağ, Neolitik Dönem, Frig, Hitit, Selçuklu ve Osmanlı dönemi çinilerinin yansımalarından esinlenen Sevim, seramiklerin kırılgan yapısından dolayı hazırladığı ürünleri metal ve benzeri materyallerle birleştirdi. "Giyilebilir sanat eseri" adı verilen takıların, aynı zamanda da küçük heykeller olduklarını dile getiren Prof. Sevim, konuyla ilgili doktora tez çalışması yaptıklarını da vurguladı. Takıları görenlerin ilk başta şaşkınlıklarını gizleyemediğini dile getiren Sevim, sanat eserlerinin insan bedeniyle buluşmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Çok az sanatçı buna ilgi duymuş ya da üretim yapmış"

Giyilebilir sanat eserleri hakkında yapılan çalışmaların az olduğunu belirten öğretim üyesi Sevim, "Dünyaya baktığımızda takıların insanlık tarihi kadar eski olduğunu görüyoruz. Neredeyse milattan önce 50 bine kadar tarihi uzanıyor. Çok önemli bir şey ve insanın vazgeçilmez bir parçası. Kimi zaman inançlar doğrultusunda, güç göstergesi olarak, birikim aracı veya sosyal iletişim aracı olarak takı, hep insanla var olmuş. Son zamanlarda dönüp baktığımızda gerçekten bir sanat eseri olarak, giyilebilir sanat eseri dediğimiz takıların etrafta çok az olduğunu görüyoruz. Çok az sanatçı buna ilgi duymuş ya da üretim yapmış. Ben duvar tabakları gibi büyük form projelerden sonra buna yöneldim. Son 2 yılda yapmış olduğum takılar beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu planlı bir hareketti, 1985 yılında takı üretmeyi tasarlamıştım. 2 yıldır üretiyorum ve takılarla ilgili ayrıca doktora tez çalışması da yaptık" dedi.

"Üretimlerimin hepsi birer kültürel öge"

Tasarladığı ürünlerde Anadolu medeniyetlerinin yansımalarına yer verdiğini söyleyen Sibel Sevim, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Üretimlerimin hepsi birer kültürel öge. Çok kadim topraklar üzerinde duruyoruz. Ben de bunu göz önüne alarak takıları Anadolu medeniyetlerinin birer yansıması olarak tasarladım. Takıları üretip, küçük heykeller halinde bedenlerle buluşturmak inanılmaz keyif verici. İsterim ki kadınlar bünyelerinde birer sanat eseri taşısınlar. 'Ruh hissetti, akıl tasarladı, bedenlerle buluştu' mottosuyla yola çıktım."

"Seramiğin kırılgan özelliğinden dolayı farklı metallerle birleştiriyorum"

Seramiklerin kırılgan olmasından dolayı ürünlerinde farklı materyalleri bir araya getirdiğinin altını çizen Sevim, "Malzeme bende sınırsız. Tabi ki seramik sanatçısı olduğum için her eserimde mutlaka bir seramik var ama o seramiğin kırılgan özelliğinden dolayı farklı metallerle onu birleştiriyorum. Hem tasarıma çok destek veriyor, hem de yapılan eserleri daha görkemli hale getiriyor. Metal, metal kil ve olmazsa olmazımız seramik kullanıyorum. Çeşitli birkaç aşamada fırınlanıyor" ifadelerini kullandı.

Modanın en farklı şekli: Giyilebilir sanat eseri
Modanın en farklı şekli: Giyilebilir sanat eseri
Modanın en farklı şekli: Giyilebilir sanat eseri
Modanın en farklı şekli: Giyilebilir sanat eseri

Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Seramik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Modanın en farklı şekli: 'Giyilebilir sanat eseri' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'li Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız 11:49 CHP'li Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Yörük kız Müslüme'nin kaçırılma ihtimali araştırılıyor 11:46 Yörük kız Müslüme'nin kaçırılma ihtimali araştırılıyor Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak 11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi 11:03 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi 11:01 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu 10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu
Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı 10:14 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı 10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı

Son Dakika Haberleri
11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum
11:45 Yörük kız Müslüme'nin kaçırılma ihtimali araştırılıyor
11:27 İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu
11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak
11:17 Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş
11:02 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi
11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu
11:01 Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı
11:00 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum         
11:48
Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor         
11:34
Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş         
11:18
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
11:01
Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı         
10:57
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu         
08:16
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 12:04:20. #1.12#
SON DAKİKA: Modanın en farklı şekli: "Giyilebilir sanat eseri" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement