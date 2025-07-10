Moğolistan\'da \'Bozkırda Türk İzleri Çalıştayı\' Düzenlendi

Ordu Üniversitemiz (ODÜ) yürütücülüğünde, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ın koordinatörlüğünde 'Bozkırda Türk İzleri Çalıştayı' Moğolistan'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli üniversiteleri ile Moğolistan ve Kazakistan'dan toplam 30 akademisyenin katılımıyla bilimsel çalıştay ve saha incelemeleri gerçekleştirildi. Türk tarihinin ve Türk dilinin Orta Asya bozkır coğrafyasındaki izlerinin ele alındığı çalıştay oturumlarında yapılan akademik sunumlar ve tartışmalar sonucunda, ortak mirasın bilimsel temelde yeniden değerlendirilmesine imkan sağlayan önemli bilgiler elde edildi. Çalıştay sonrası gerçekleştirilen saha çalışmaları ile Türk kültür tarihi açısından önem arz eden alanlarda yerinde incelemeler yapıldı.

"Önemli kazanımlar ve veriler elde ettik"

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, ilk ayağı Moğolistan'da gerçekleştirilen proje kapsamında yaptığı açıklamada, "TİKA ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle yürütülen bu değerli çalışmanın koordinasyonunu üniversitemiz üstlendi. Moğolistan'da gerçekleştirilen saha gezisinde, ilgili bölgelerde kapsamlı araştırmalar yapıldı. Bilim insanı arkadaşlarımızdan önemli literatür bilgileri ve belgeler temin edildi. Türkiye'den, özellikle Üniversitemizden gönderdiğimiz akademisyenlerimiz yerinde incelemelerde bulunarak veri topladılar. Oldukça verimli geçen ve bilimsel anlamda önemli kazanımlar sağladığımız bu çalışma ile üniversitemiz ve ülkemiz adına çok kıymetli bir çalışmaya imza attık. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında katkı sunan tüm akademik ve idari ekibimiz ile katılımcılar ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Moğolistan Devlet Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-MUİS Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde Moğolistan'da düzenlenen çalıştay ve saha incelemelerine ODÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Timur ve Prof. Dr. Alparslan İnce de katıldı. Yürütücülüğünü Doç. Dr. Murat Özkan ve Doç. Dr. Abdulkadir Öztürk'ün yaptığı projede Doç. Dr. Hüseyin Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yavuz araştırmacı olarak yer aldı.

Projenin bundan sonraki ayaklarının da proje ekibi tarafından verimli bir şekilde tamamlanması bekleniyor. - ORDU