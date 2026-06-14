Motifli Ev, Turistlerin İlgi Odağı - Son Dakika
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Motifli Ev, Turistlerin İlgi Odağı

Motifli Ev, Turistlerin İlgi Odağı
14.06.2026 14:33
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Sadık Oslu'nun 30 yıllık evi, sembolleriyle ilham veriyor ve turist akınına uğruyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde yaşayan Sadık Oslu insanlara evine yaptığı motiflerle mesaj veriyor. Yaklaşık 30 yıl önce tamamen kendi emeğiyle yaptığı ev şu an turistlerin ilgi odağı oldu.

Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Oslu, 30 yıl önce birçok figür de kullanarak kendi evini inşa etti. Birbirine bakan iki yılan figürünün aşk ve evliliği, kalp figürüyle insanın birbirine sevgiyle bakması gerektiğini ve Türk bayrağı figürüyle devletin birliği ve çatısı altında tek olduğunu simgeleyen Oslu'nun evi şimdilerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Evin yapımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sadık Oslu, bu evi kendi imkanlarıyla kayalıklardan taşları yuvarlaya yuvarlaya getirip yontarak yaptığını ve bunu da yeterli malzeme olmamasına rağmen başardığını ifade etti. Evi yaklaşık 30 yıl önce bitirdiğini ifade eden Oslu, "Buna denk yaşını gösteren ve ömrünü simgeleyen 3 Y harfinden oluşturduğu kayaya da benim mezarım. Yılanlar birbirine aşık iki genci, ay yıldız ise devletimiz ve Türk bayrağımızın sembolü anlamına geliyor. Bu eserimi gösteriyorum ki millet baksın öğrensin ve bunları yapacak ustalar çıksın" dedi.

Köy halkından Serdar Tosun ise bu yapının çok uzun yıllar önce yapıldığını, son yıllarda turistlerin de burayı sık sık ziyaret ettiğini vurguladı.

Zamanla daha da ilgi çeken ev, birçok kişiye hem taşıdığı anlamlarla ilham veriyor hem de geleneksel mimariye farklı bir bakış açısı kazandırıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motifli Ev, Turistlerin İlgi Odağı - Son Dakika

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