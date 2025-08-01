Motosiklet Kazalarına Önlem

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürücülere yönelik farkındalık çalışmaları başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde özel olarak hazırlanan afişler, motosiklet sürücülerinin sıklıkla kullandığı alanlara asıldı. Ayrıca trafik jandarması timleri tarafından sürücülere birebir ulaştırılan bilgilendirme mektuplarının dağıtımına da başlandı. Mektuplarda; kask kullanımının önemi, hız sınırlarına uyulması, trafikte dikkatli ve saygılı olunması gibi temel güvenlik kurallarına vurgu yapıldı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - SAKARYA