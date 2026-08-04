Motosiklet Kazalarını Azaltacak Düzenleme

Eskişehir'de motosiklet eğitmeni olan Halil İbrahim Üçyılmaz, motosiklet kazalarını azaltmak için planlanan 'motosiklet rezerv alanı' ile ilgili olarak, "Bence bu düzenleme olumlu olur ve kazaları azaltabilir. Kaza sayısı artık çok arttı. Neredeyse 5 kazadan 1 tanesi neredeyse motosiklet kazası" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı hazırlandı. Bu kapsamda, motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve araçların sağa veya sola dönüşleri sırasında meydana gelebilecek çarpışmaları önlemek amacıyla trafik yoğunluğunun yüksek olduğu kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması araştırılacağı açıklandı. Trafik ışıklarında diğer araçların önünde yer alması planlanan 'motosiklet rezerv alanları' ile motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi ve ışık değişiminde güvenli ve düzenli kalkış yapılması hedeflendiği belirtildi.

"Motosiklet hızlı kalktığı için trafiği de engellememiş oluyoruz"

Eskişehir'de motosiklet eğitmeni olan Halil İbrahim Üçyılmaz, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Üçyılmaz, "Rezerv alanı zaten birçok ülkede var. Özellikle motosiklet sayısı yüksek olan Tayvan ve Orta Asya ülkelerinde bulunuyor. Ne yapıyorlar? Kırmızı ışığın önünde iki tane motosikletin art arda duracağı şekilde dikdörtgen bir alan oluşturuyorlar. Motosikletler genelde zaten önde durmak zorunda, iki araç arasında durmaları çok tehlikeli. Biz arabadan daha hızlı hareket edebiliyoruz. O yüzden bu aslında arabalara sorun da çıkarmıyor ama arada bizim can güvenliğimiz için bir problem oluşturuyor. O rezerv alanı inşallah artık yasalaşacak. Önde gidip o alanda duracağız, oraya araç giremeyecek. Motosikletin yaklaşık boyu 2,20 falan, araçlar 4-5 metre arkada duracak gibi düşünebiliriz. Otomobillerin o alana girmeleri yasak, orası motosikletler için. Orası ışıklarda bir toplanma alanı, motosiklet hızlı kalktığı için trafiği de engellememiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Neredeyse 5 kazadan bir tanesi motosiklet kazası"

Araç sürücülerinin motosikleti çok fazla görmediklerini vurgulayan Üçyılmaz, "En büyük sorun o zaten, sürücülerin iki tekeri de görmesi lazım. Adam sağa dönecek, sola bakıyor; sadece araba var mı diye bakıyor, motosiklet ya da bisiklet var mı diye bakmıyor. O algıyı önceden eğitimle çözmek lazım. Bir de bir şerit paylaşımı olayı olacak galiba. Geniş alanlarda ya da kazaların çok olduğu kavşakları belirlenecekmiş. Artık kaza sayısı çok fazla arttı. Geçen sene de çoktu zaten. Neredeyse 5 kazadan bir tanesi motosiklet kazası. Son 8 ay içerisindeki ölümlü, yaralanmalı kazalara baktığın zaman yüzde 21'i motosiklet zaten. Bence bu düzenleme olumlu olur" şeklinde konuştu.

"Herkesin ileri ve güvenli sürüş eğitimi alması lazım"

Günümüzde ehliyet almak isteyen adaylara verilen motosiklet eğitimini biraz yetersiz bulduğundan bahseden Üçyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaş buraya gelip ehliyet alıyor. Normalde 2 saat simülatör, 12 saat de uygulama dersi veriyoruz. Daha önce hiç tecrübesi yok, bu o kişiye göre yetersiz bir eğitim. Sadece ehliyet almaya yönelik eğitim veriliyor. Bir mont fiyatına güvenli ileri sürüş eğitimi alınırsa, orada birtakım denge ve hakimiyet gibi beceriler geliştirilebilir. Bana göre, herkesin ileri ve güvenli sürüş eğitimi alması lazım. Özellikle vatandaş kendi motosikletini alarak bize gelecek ki, o araç ile neler yapabiliyor, gösterelim. Sürücünün motosikletiyle bir kere bütünleşmesi gerekiyor. İleri sürüşte onu öğretiyoruz."