Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Hastanelik Oldu - Son Dakika
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Yerel

Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Hastanelik Oldu

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Bartın'da motosikletle kaldırıma çıkmaya çalışan kadın sürücü devrildi, hastaneye kaldırıldı.

06.12.2024 00:34
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- Motosikletiyle kaldırıma çıkmak isterken hastanelik oldu

BARTIN - Bartın'da motosiklet ile kaldırıma çıkmaya çalışan kadın sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu.

Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde seyir eden C.A. idaresindeki 74 ABN 573 plakalı motosiklet kaldırma çıkmak istediği esnada devrildi. Motosikletin kadın sürücü kazada hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Hastanelik Oldu - Son Dakika

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