Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.

Yalvaç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün gece saat 00.30 sıralarında Harun Özkan (42) idaresindeki 55 HD 624 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarpmış ve savrulan sürücü park halindeki S.A.'ya ait 32 KE 141 plakalı Volkswagen marka ticari aracın arka kapak camından içeri düşmüştü. Kazada ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesi'nden sevk edildiği Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Matematik öğretmeni Harun Özkan'ın naaşı, Yenişarbademli ilçesi Gölkonak köyü kabristanlığında ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından 2 ay önce kalp krizi nedeniyle vefat eden babasının kabri yanına defnedildi. Cenazeye Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Yalvaç Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, MHP Yalvaç İlçe Başkanı Mehmet Ali Sağlam, Yenişarbademli Emniyet Amiri Reşat Yağcı, Yenişarbademli İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Çelebi, Türk Eğitim Sen Başkanı Serkan Çaltılı, Yalvaç'tan çok sayıda öğretmen, mesai arkadaşları, esnaf ve köy halkı katıldı. - ISPARTA