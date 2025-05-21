Motosiklet Kortejiyle TSKGV Tanıtımı - Son Dakika
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Motosiklet Kortejiyle TSKGV Tanıtımı

Motosiklet Kortejiyle TSKGV Tanıtımı

Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte motosiklet ve vosvos kortejleriyle TSKGV tanıtıldı.

21.05.2025 09:32
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Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, motosiklet ve vosvos kortejleriyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) tanıtımı gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği önünde düzenlenen programda ilk olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın amaçları, hedefleri ve bu doğrultuda yaptıkları çalışmalar tanıtıldı. TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu tarafından yapılan açılış konuşmasında, "Güçlü Savunma, Güçlü Gelecek" sloganıyla kurulan vakfın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü artırmak için milli harp sanayinin geliştirilmesi, yeni harp sanayi alanlarının oluşturulması ve savunma malzemelerinin tedariki yoluyla Türk milletinin maddi ve manevi desteğinin sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Konuşmalar sonrası, Eskişehir'deki 10'a yakın motosiklet kulübü üyelerinin geniş katılımıyla birlikte motosiklet korteji ve sonrasında da vosvos korteji düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı tanıtım etkinliğine, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Org. İsmail Güneykaya, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cihan Çaylak, Eskişehir'deki çeşitli motosiklet kulübü üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.

"Bizler Tüm Türkiye adına buradayız"

Eskişehir Redline Motosiklet Kulübü üyelerinden Belinay Mısırlıoğlu, özellikle genç üyelerden oluşan kulübüyle birlikte şimdiye kadar pek çok etkinliğe katılım sağladıklarını dile getirdi. Kortejde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Mısırlıoğlu, etkinlikle ilgili düşüncelerini, "Atatürk'ün bize emanet ettiği bu topraklarda, motosikletlerimizle birlikte biz de buradayız. Biz çocuklara, büyüklere ve gençlere; bu tutkuyu yaşayan herkese örnek olmak istiyoruz. Bizler Tüm Türkiye adına buradayız, bir yandan da hep beraber 19 Mayıs'ı büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz" şeklinde aktardı.

"Burada beraber yaptığımız etkinlikler çoğu zaman bir sosyal sorumluluk oluyor"

Yaklaşık 1 buçuk senedir motosiklet sürdüğünü ve kulübüyle birlikte bir aile olarak hareket etmekten gurur duyduğunu belirten Mısırlıoğlu, motosiklet kullanmaya başlama hikayesini anlatırken bir motosiklet sürücüsü olarak şunlara dikkat çekti:

"Motosiklete başlama hikayem aslında çok biraz enteresan oldu. Endonezya'da Bali'ye gittiğimde orada scooter kullandıktan sonra bir yerde gerçekten o aşkı ve özgürlüğü hissettim. Motorla yollarda olmanı verdiği his arabadan çok daha farklı; motosiklet üzerinde gerçekten özgür hissediyorsunuz ve her anı görüyorsunuz. Normalde arabanın içindeyken o ana odaklanamıyorsunuz ama motosiklette tüm odağımız yolda, manzarada, o özgürlükte oluyor. Bugün de burada aynı özgürlükle, Atatürk'ün bize emanet ettiği tüm bayramlarda olduğu gibi coşkuyla kutlamak için bir aradayız. Motosiklet kulübümüzle birlikte 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos gibi bütün milli bayramlarda yapılacak kortejlerde bizler de varız. Onun haricinde beraber yaptığımız etkinlikler çoğu zaman da bir sosyal sorumluluk oluyor. Biz burada, bir yandan da gençlerin bu dönemde motosiklete olan tutkusunun arttığını göstermek istiyoruz. ve tabii ki en önemlisi, biz motosiklet sürücülerinin güvenle yollarda olmasını istiyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosiklet Kortejiyle TSKGV Tanıtımı - Son Dakika

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