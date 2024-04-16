Bu kadarına pes dedirtti, 4 yavru kediyi çöpe attı
Motosikletiyle gelip çöp konteynerine 4 yavru kedi atan kişi güvenlik kamerasına yakalandı
Konya'da 4 yavru kediyi çöp konteynerinde bulan anne ve kızı sahiplendi
KONYA - Konya'da motosiklet ile çöp konteynerinin yanına duran kişi poşet içerisine doldurduğu 4 yavru kediyi çöpe atarak bu kadarına pes dedirtti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kedilerin sesini duyarak çöp konteynerini kontrol eden anne ve kızı çöpten kedileri alarak sahiplendi.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Çandır Mahallesi Avgın Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki çöp konteynerinden kedi sesini duyan Burcu Kocaer ve kızı Eylül Kocaer sesin geldiği konteynerin yanına gitti. Çöp konteynerini kontrol eden anne ve kızı çöp içerisinde 4 tane yavru kedi buldu. Konteynerden çıkardıkları kedileri evlerine alan anne ve kızı önce kedileri temizledi ardından karnını doyurdu. Burcu Kocaer ve kızı Eylül Kocaer, yavru kedileri sahiplenerek Latte, Bitter, Oreo ve Bonte ismini verdi. Burcu Kocaer daha sonra kedileri çöp konteynerine bırakan kişiyi tespit etmek için güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletle gelen bir kişinin poşet içerisindeki yavru kedileri çöp konteyneri içerisine bırakarak sokaktan ayrıldığı görülüyor.
"Böyle bir vicdan, merhamet, yoksunu insanı gördüğümüz için, kamera görüntüsünde de olsa onunla karşılaştığımız için inanılmaz üzgünüz"
Kedileri çöp konteynerinden alarak sahiplenen Burcu Kocaer, "Geçtiğimiz akşam oldu bu olay. Burada evimizin bahçesindeydik. Yavru kedi sesi duyduk. Ses, hemen bizim bahçemizin arka tarafından geliyordu. Yavru kedilerin yardıma ihtiyacı olduğunu anladığımız için çıkıp yardıma ihtiyacı var mı, annesini mi arıyor diye sokağa geçtik. Daha sonra kedinin aslında bir tane değil, 4 tane olduğunu hem de çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Önce kedileri aldık konteynerin içinden. Kedileri aldıktan sonra güvenlik kamerasını kontrol ettik. Hiç görmeseydik ki bir şahıs motosikletiyle yavru kedileri poşete koyarak getirmiş. Poşetten de çöp silkeler gibi konteynerin içine silkeleyip sonra da hiç ardına bakmadan dönüp gidiyor. Yani biz fark etmeseydik o kediler ne halde olacaklardı hiç bilmiyoruz. Yani böyle bir vicdan, merhamet, yoksunu insanı gördüğümüz için kamera görüntüsünde de olsa onunla karşılaştığımız için inanılmaz üzgünüz" dedi.
"Diğer kedilerimizle beraber büyüyecekler, sahiplendirmeyeceğiz"
Kedileri kendilerinin sahiplendiğini söyleyen Burcu Kocaer, "Bunlar dilsiz, bizim korumamıza muhtaç hayvanlar, özellikle yavru olanlar. Bu tür olaylara hep üzülüyorduk ama birebir görüp şahit olunca insan sinirlerine ve duygularına hakim olmakta zorlanıyor insan. Sahiplendirmeyeceğiz, evimiz zaten bahçeli. Halihazırda ev içerisinde bahçede zaten çok kedimiz var. Burada onlar da diğer kedilerimizle bizimle beraber büyüyecekler, sahiplendirmeyeceğiz. Onlar artık bizim ailemizin bireyleri" şeklinde konuştu.
"O kişi ömrü boyunca belki de bunu yapmaya devam edecek"
Yavru kedileri çöpe bırakan kişinin cezasız kalmamasını isteyen Kocaer, "Öncelikle şahsa ulaşılmasını ve kimlik tespiti yapılmasını, sonra da tabii ki diğer örneklerde olduğu gibi maalesef cezasız kalmamasını istiyoruz. Yani bir caydırıcı sebep olsun, kanunlarımız değişsin. Koruma Kanunu kapsamında değişiklikler yapılsın. Yani hangi birine biz vatandaş olarak yetişebiliriz. Bu şekilde devam ettikçe mesela dün biz fark etmeseydik o kişi ömrü boyunca belki de bunu yapmaya devam edecek, daha sonra belki bunu çocuğuna, eşine yapmaya devam edecek diye ya da belki ediyor bilemiyoruz. Yani bunun artık kanunlarda karşılığının olması, bunların ceza alması gerekiyor. Biz sahibi olarak genel bir muayene yaptık. Yarın da veteriner kontrolüne gidecekler, muayene olacaklar. Aşı vakitleri geldiğinde aşıları olacak. Güzel bakılacaklarını ve mutlu büyüyeceklerini umuyoruz bizimle beraber. Biz elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
(İY-FM-ÖK-Y)
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