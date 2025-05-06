Motosikletlinin Plaka ile Dikkat Çeken Anları

Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletlinin, yerinden çıkan plakayı sırtına takarak ilerlemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzeri Unpaş mevkiinde seyreden bir motosikletlinin gülümseten görüntüsü cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Çerkezköy istikametinden Çorlu'ya giriş yapan bir motosikletlinin Hıdırağa Mahallesi Unpaş mevkiinde seyir halindeyken plakasını sırtına taktığı anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Görüntünün çekildiği esnada bir kişinin, 'Garibim plakasını düşürmüş, çantasına yapıştırmış' dediği duyuldu. - TEKİRDAĞ