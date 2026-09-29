MSB, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nda Nahçıvan'daki faaliyet görüntülerini paylaştı

MSB, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nda Nahçıvan'daki faaliyet görüntülerini paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında Nahçıvan'da icra edilen faaliyetlerden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda 'Ortak eğitim, güçlü koordinasyon, yüksek hazırlık!' ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' paylaşımı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından 'Birliğin Gücü sahada' notuyla paylaşımda bulunuldu. MSB'nin paylaşımında tatbikata ilişkin görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:
" Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' kapsamında, Nahçıvan'da icra edilen faaliyetlerden görüntüler Ortak eğitim, güçlü koordinasyon, yüksek hazırlık!"
Kaynak: İHA
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