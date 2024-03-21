MSB: Irak ile terörle mücadele çalışmaları artarak devam edecek - Son Dakika
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Yerel

MSB: Irak ile terörle mücadele çalışmaları artarak devam edecek

MSB Kaynakları: " "(Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir.

21.03.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
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MSB Kaynakları: " " (Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Irak, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB: Irak ile terörle mücadele çalışmaları artarak devam edecek - Son Dakika

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