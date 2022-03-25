MSB: "İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise İzmir'de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Kahraman Silah arkadaşımız, 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA