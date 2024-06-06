Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar öğretmen ve tecrübeli - Son Dakika
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Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar öğretmen ve tecrübeli

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan her iki Pilot Albay, öğretmenlik yapmanın yanı sıra tecrübeli pilotlardır. Kaza sırasında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da uçağın performans kaydını tutmaktaydı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı SF-260D uçağı kaza kırıma uğramıştır. Olayın sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır.

06.06.2024 12:05
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MSB Kaynakları: "( Kayseri'de düşen eğitim uçağı) Şehit verdiğimiz her iki Pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02'de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar öğretmen ve tecrübeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar öğretmen ve tecrübeli - Son Dakika
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