Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar öğretmen ve tecrübeli

Yerel

MSB Kaynakları: "( Kayseri'de düşen eğitim uçağı) Şehit verdiğimiz her iki Pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02'de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır" - ANKARA