MSKÜ'den Dokuzçam Mahallesi'nde Gelişim Programı - Son Dakika
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Yerel

MSKÜ'den Dokuzçam Mahallesi'nde Gelişim Programı

MSKÜ, Dokuzçam'da sağlık ve eğitim odaklı 'Birlikte Gelişim Programı'nı başlattı.

09.05.2025 17:35
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MSKÜ'den Dokuzçam Mahallesi'nde sağlık ve eğitim odaklı "birlikte gelişim programı"

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), toplumsal katkı misyonu doğrultusunda hayata geçirdiği "Birlikte Gelişim Programı'nın ilk uygulamasını Menteşe ilçesine bağlı Dokuzçam Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Kırsal bölgelerde yaşayan öğrenci ve velilere bütüncül destek sunmayı hedefleyen program, Dokuzçam İlkokulu/Ortaokulu'nda büyük bir katılımla uygulandı.

Program kapsamında; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle, hem sağlık taramaları hem de eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Tıp Fakültesi tarafından yürütülen sağlık taramalarında öğrenci ve velilerin genel sağlık durumları kontrol edilirken, öğrencilere ayrıca "Depresyon Ölçeği" ve "Sosyal Anksiyete Bozukluğu Tarama Ölçeği" uygulanarak ruhsal sağlık alanında değerlendirmeler yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi ekipleri ise öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmetleri sundu. Gerekli durumlarda ileri tetkikler için randevu oluşturularak hastane yönlendirmeleri sağlandı.

Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sosyal ve eğitsel etkinliklerde; eğitici oyunlar, atölye çalışmaları, drama uygulamaları ve spor etkinlikleri ile öğrencilerin sosyal gelişimi desteklendi. Etkinliklerde teknoloji bağımlılığı, dikkat eksikliği, akran zorbalığı, özgüven ve kişisel farkındalık gibi güncel konulara odaklanan eğitim içerikleri sunuldu.

Etkinliğe katılan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversitelerin temel misyonlarından birinin toplumsal katkı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı "Şimdi biliyorsunuz Üniversitemiz sadece bizim üniversitemiz değil, genelde üniversitelerin 3 önemli misyonu var: eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı. Bir üniversite, bulunduğu coğrafyaya, vilayetin tüm kesimlerine katkı yapmak amacıyla var. Bugün burada, üniversitemizin Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nün yönlendirmesiyle; Diş Hekimliği Fakültemiz, Tıp Fakültemiz, Eğitim Fakültemiz ve Spor Bilimleri Fakültemizden arkadaşlarımız Dokuzçam Mahallesi'ndeki çocuklarımız ve aileleriyle buluştu. Sadece sağlık taraması değil, aynı zamanda çocukların eğitim öğretim ve eğlence becerilerine de değerli katkılar sundular. Biz üniversite olarak bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. İnşallah bundan sonra bunları daha periyodik ve düzenli hale getirerek sürdüreceğiz. Dokuzçam bu anlamda bir ilk oldu. Ayrıca Dokuzçam Spor'a da bugün valilik turnuvamızda başarılar diliyorum"

MSKÜ'nün başlattığı "Birlikte Gelişim Programı", kırsal mahallelerdeki öğrencilerin ve ailelerinin akademik, sosyal ve sağlık alanlarında çok yönlü olarak desteklenmesini hedefliyor. Yetkililer, bu uygulamanın diğer kırsal bölgelerde de periyodik olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık, Eğitim, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSKÜ'den Dokuzçam Mahallesi'nde Gelişim Programı - Son Dakika

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