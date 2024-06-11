MSKÜ Fethiye Ziraat Fakültesi Engelsiz Üniversite Bayrak ve Nişan Ödülüne Layık Görüldü

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Ziraat Fakültesi, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl verilen "Engelsiz Üniversite Bayrak ve Nişan Ödülleri" çerçevesinde "Mekanda Erişilebilirlik Turuncu Bayrak" ödülüne layık görüldü.

YÖK, engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını değerlendiriyor. Bu değerlendirmeler sonucunda, 2024 Yılı Engelsiz Üniversite Bayrak ve Nişan Ödülleri; Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olmak üzere üç kategoride veriliyor. MSKÜ Fethiye Ziraat Fakültesi, bu değerlendirmeler sonucunda "Mekanda Erişilebilirlik Turuncu Bayrak" ödülüne layık görüldü.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, engelli öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almaları için önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, bu kapsamda yürütülen çalışmalara katkı sağlayan Üniversite Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, akademik ve idari personel ile tüm öğrencilere teşekkür etti. Prof. Dr. Kaçar, bu ödülün üniversitenin erişilebilirlik konusundaki kararlılığını ve başarılarını gösterdiğini belirtti. - MUĞLA