MTK Koleji\'nde Sanat Şöleni

06.05.2026 01:09
MTK Koleji Ortaokulu, öğrencilerin eserleriyle renkli bir resim sergisi düzenledi.

MTK Koleji Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca büyük bir emekle hazırladığı resimler, düzenlenen görkemli bir törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

MTK Koleji, geleneksel hale getirdiği resim sergisini bu yıl da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Ortaokul öğrencilerinin el emeği ve göz nuruyla hazırladığı eserler, açılışa katılan davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Çok sayıda veli, öğretmen ve okul idarecisinin katıldığı serginin açılış kurdelesini; MTK Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Gülçin Çolakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri birlikte kesti.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren MTK Koleji Okul Müdürü Uzm. Öğrt. Uğur Göktaş, sanatın çocuk gelişimindeki kritik önemine vurgu yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata dair vizyonuna değinen Göktaş, şunları söyledi: "Sanat, bir çocuğun hayal dünyasını dışa vurmasının en saf ve en güzel yoludur. Bizler de okul olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, sosyal ve sanatsal yönlerini desteklemeyi her zaman önceliğimiz olarak gördük. Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, sanat bir toplum için hayat damarı kadar önemlidir. Sanatla ilgilenen bireylerin elinin değdiği her şey güzelleşir; bu bireyler şiddete değil, daima iyiliğe ve güzelliklere yönelir"

Sergilenen her eserin bir duyguyu ve fikri temsil ettiğini belirten Göktaş, emeği geçen öğretmenleri ve destekçileri de unutmadı. Göktaş konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu sürecin her aşamasında öğrencilerimize rehberlik eden; ortaokul görsel sanatlar öğretmenlerimiz Ali Gökgedik ve Gözde Şener'e, anaokulu ve ilkokul görsel sanatlar öğretmenlerimiz Pınar Çekiç ile Gamze Tuğlu'ya ve bizlere her zaman destek sağlayan MUYABİR Yönetimimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum"

Açılış töreninde öğrenciler, sadece eserlerini sergilemekle kalmadı; aynı zamanda dünyaca ünlü sanatçıların kostümlerini giyerek onları canlandırdı. Sanatçıların hayat bakışlarını ve eserlerinin hikayelerini anlatan öğrenciler, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Renkli görüntülerin ve sanatsal bir şölenin yaşandığı sergi, 30 Nisan Perşembe gününe kadar Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

