MTSO Başkan adayı Duyan, 9 bin liralık sicil bedelinin 4 bin 500 TL olmasını önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MTSO Başkan adayı Duyan, 9 bin liralık sicil bedelinin 4 bin 500 TL olmasını önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MTSO Başkan adayı Duyan, 9 bin liralık sicil bedelinin 4 bin 500 TL olmasını önerdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTSO Başkan adayı Veysi Duyan, sermaye artırımı işlemlerinde alınan ticaret sicili hizmet bedelinin yüzde 50 düşürülerek 9 bin liradan 4 bin 500 liraya inmesini önerdi. Değişikliğin yürürlüğe girmesi için MTSO Yönetim Kurulu ve Meclis kararı gerekiyor.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Veysi Duyan, sermaye artırımı işlemlerinde alınan ticaret sicili hizmet bedelinin yüzde 50 düşürülmesini önerdi.

Seçim sürecinde üyelerin ticaret sicili işlemlerinde karşılaştığı bedellerin gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Duyan, mevcut tarifede 9 bin lira olarak uygulanan "Sermaye Artırımı Alt Limit" hizmet bedelinin 4 bin 500 liraya indirilmesini teklif etti. Kamuoyuna yansıyan bir tahsilat makbuzunda da aynı işlem için 9 bin lira hizmet bedeli alındığı görülmüştü. Önerinin, ticaret sicili harçları, ilan ücretleri ve Rekabet Kurumu payı gibi mevzuatla belirlenen zorunlu ödemeleri kapsamadığı, yalnızca odanın kendi hizmet tarifesi kapsamında belirlediği bedeli kapsadığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine göre oda ve borsalarda hizmet bedelleri, yasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla yönetim kurulu teklifi ve meclis onayıyla yürürlüğe giriyor.

MTSO da 15 Eylülde yaptığı açıklamada, yasal harçlar ile oda hizmet bedellerinin birbirinden farklı olduğunu ve hizmet bedelleri tarifesinin her yıl oda meclisi tarafından belirlendiğini duyurmuştu.

Duyan'ın önerisinin hayata geçmesi halinde, değişikliğin MTSO Yönetim Kurulu ve Meclis kararıyla yeni dönem tarifesine yansıması gerekiyor.

Kaynak: İHA
Mersin Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:47:41. #7.13#
SON DAKİKA: MTSO Başkan adayı Duyan, 9 bin liralık sicil bedelinin 4 bin 500 TL olmasını önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement