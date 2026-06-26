MTSO Başkanı Sorunları Vali ile Görüştü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile bir araya gelerek oda üyelerinin sorunları ve talepleri hakkında istişarelerde bulundu.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Görüşmede teslim edilen iş yerlerinin yüksek kira bedelleri ve konteynerlerde faaliyetlerini sürdüren işletmelere gönderilen tahliye tebligatları hakkında esnaf ve tüccarın taleplerini Vali Yavuz'a ileten Başkan Sadıkoğlu, son dönemde sıklaşan elektrik kesintilerinin üretim ve ticareti olumsuz etkilediğini belirterek, işletmelerin mağduriyetini aktardı.

Malatya kayısısının ihracatını artırmaya yönelik ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri üzerine fikirlerin de konuşulduğu ziyarette Malatya'dan gerçekleştirilen uçak seferlerinin artırılması gibi birçok konu ele alındı. Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sadıkoğlu, "Valimizle birçok konu üzerine istişarelerde bulunduk. Şehrimizin deprem sonrası ayağa kalkma mücadelesine hız katan sayın Valimizin sorunların çözümüne yönelik yakın ilgisi ve yapıcı yaklaşımı bizleri memnun ediyor. Kendilerine destekleri ve iş dünyamıza gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyorum. Şehrimizin ekonomik kalkınması, üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MALATYA